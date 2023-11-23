Сотни пермяков застряли в снежном плену. Какие рейсы задерживаются в «Большом Савино»

Posted Сегодня, 06:57
Published Сегодня, 06:57
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Пермская транспортная прокуратура контролирует ситуацию с задержками рейсов в аэропорт «Большое Савино». По данным надзорного ведомства, сейчас из-за неблагоприятной погоды задерживаются несколько рейсов:
Судя по табло аэропорта, некоторые рейсы из-за непогоды вовсе было решено отменить. Например, отменен ЮВ 9771 по маршруту Пермь — Бугульма, сорвался прилет самолета в Пермь из Нижневартовска (ЮВ 246). Вдобавок, задерживаются посадки самолетов из Нижнего Новгорода, Минска, Москвы, Екатеринбурга, Нарьян-Мара.
В пресс-службе аэропорта отмечают, что сотрудники постоянно чистят взлетно-посадочную полосу от льда и снега. Задействована вся нужная спецтехника. С пассажирами задержанных рейсов держат контакт представители авиакомпаний.