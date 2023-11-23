Сотни пермяков застряли в снежном плену. Какие рейсы задерживаются в «Большом Савино»

Судя по табло аэропорта, некоторые рейсы из-за непогоды вовсе было решено отменить. Например, отменен ЮВ 9771 по маршруту Пермь — Бугульма, сорвался прилет самолета в Пермь из Нижневартовска (ЮВ 246). Вдобавок, задерживаются посадки самолетов из Нижнего Новгорода, Минска, Москвы, Екатеринбурга, Нарьян-Мара.