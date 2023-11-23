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Прокуратура контролирует ситуацию с задержкой рейсов в «Большом Савино»

Сотни пермяков застряли в снежном плену. Какие рейсы задерживаются в «Большом Савино»

23 ноября 2023, 06:57
Фото: properm.ru

Прокуратура контролирует ситуацию с задержкой рейсов в «Большом Савино»

Серия снегопадов в Прикамья должна завершиться сегодня.

Пермская транспортная прокуратура контролирует ситуацию с задержками рейсов в аэропорт «Большое Савино». По данным надзорного ведомства, сейчас из-за неблагоприятной погоды задерживаются несколько рейсов:

  • N4 по маршруту Пермь — Минск авиакомпании Nordwind. Время вылета по расписанию 10:50, расчетное — 20:50. На рейс зарегистрирован 81 пассажир: среди них два ребенка;
  • ЮВ 241 по маршруту Пермь — Нижний Новгород авиакомпании «ЮВТ Аэро». По расписанию — 12:15, расчетное — 15:40. Зарегистрированы 32 пассажира;
  • ЮВ 542 по маршруту Пермь — Казань авиакомпании «ЮВТ Аэро». По расписанию — 16:25, расчетное — 19:40. Зарегистрированы 27 пассажиров.

Судя по табло аэропорта, некоторые рейсы из-за непогоды вовсе было решено отменить. Например, отменен ЮВ 9771 по маршруту Пермь — Бугульма, сорвался прилет самолета в Пермь из Нижневартовска (ЮВ 246). Вдобавок, задерживаются посадки самолетов из Нижнего Новгорода, Минска, Москвы, Екатеринбурга, Нарьян-Мара.

В пресс-службе аэропорта отмечают, что сотрудники постоянно чистят взлетно-посадочную полосу от льда и снега. Задействована вся нужная спецтехника. С пассажирами задержанных рейсов держат контакт представители авиакомпаний.

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#Аэропорт#Пермь#Большое савино#Аэропорт Большое Савино
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