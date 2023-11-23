Стало известно, где в Прикамье установился самый глубокий снег

Posted Сегодня, 05:05
Published Сегодня, 05:05
Modified Сегодня, 05:06
Updated Сегодня, 05:06
Этой ночью снегопады в Пермском крае наблюдались в южных и центральных районах региона. Об этом сообщают в ГИС-центре ПГНИУ.
Больше всего осадков за ночь выпало в Оханске (11 мм), в Верещагино (8 мм), в Перми и Кунгуре (по 7 мм). Максимальная высота снежного покрова также наблюдается в Оханске и Верещагино по 24 см и в Перми — 23 см.
Если рассматривать весь период снегопадов, то на первом месте по количеству осадков остался Чайковский — 36 мм, в Оханске выпало 34 мм, на остальных метеостанциях менее 30 мм, в частности, в Перми 27 мм. На юге края и в Перми количество осадков с 22 ноября уже приближается к половине месячной нормы и местами достигает двух третей от нее, как в Чайковском и Оханске.
Ещё больше снега выпало в Удмуртии — в Глазове за двое суток выпало 47 мм осадков, а высота снежного покрова достигла 36 см