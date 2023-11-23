Стало известно, где в Прикамье установился самый глубокий снег

Если рассматривать весь период снегопадов, то на первом месте по количеству осадков остался Чайковский — 36 мм, в Оханске выпало 34 мм, на остальных метеостанциях менее 30 мм, в частности, в Перми 27 мм. На юге края и в Перми количество осадков с 22 ноября уже приближается к половине месячной нормы и местами достигает двух третей от нее, как в Чайковском и Оханске.