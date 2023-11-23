Стало известно о гибели 46-летнего военного из Пермского края на СВО

В Пермском крае простятся с 46-летним военным Русланом Харлановым. По данным администрации Кочевского городского округа, мужчина был убит в ходе СВО 9 октября. Это произошло при выполнении неких задач. Прощание с участником спецоперации состоится в здании клуба в селе Кочево 23 ноября в 13:00. Неизвестно, был ли Харланов контрактником или мобилизованным.