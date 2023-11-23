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В ходе СВО погиб 46-летний военнослужащий из Кочево Руслан Харланов

Стало известно о гибели 46-летнего военного из Пермского края на СВО

23 ноября 2023, 08:06
Фото: pexels.com / https://vk.com/public79959540

В ходе СВО погиб 46-летний военнослужащий из Кочево Руслан Харланов

Мужчины не стало еще в начале октября.

В Пермском крае простятся с 46-летним военным Русланом Харлановым. По данным администрации Кочевского городского округа, мужчина был убит в ходе СВО 9 октября. Это произошло при выполнении неких задач. Прощание с участником спецоперации состоится в здании клуба в селе Кочево 23 ноября в 13:00. Неизвестно, был ли Харланов контрактником или мобилизованным.

СВО продолжается с февраля прошлого года. Президент России Владимир Путин неоднократно говорил, что страна не отказывается от мирных переговоров с Украиной. 

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#Военная операция на Украине#Пермь
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