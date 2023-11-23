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Published Сегодня, 08:27

Modified Сегодня, 08:29

Updated Сегодня, 08:29

Суточное число заболевших коронавирусом в Кузбассе продолжает увеличиваться

Суточное число заболевших коронавирусом в Кузбассе продолжает увеличиваться

23 ноября 2023, 08:27
Фото: fusionbrain.ai
За последние сутки инфекция унесла жизни двух человек.

В Кемеровской области зафиксирован годовой рекорд по числу заболевших коронавирусом. За прошедшие сутки в регионе зарегистрировано 314 случаев заражения COVID-19, сообщает VSE42.Ru со ссылкой на кузбасский Минздрав. Статистика приведена на сегодняшнее утро, 23 ноября.

Сейчас лечение проходят 1 734 жителя региона — это также самый большой показатель за последнее время. Кроме того, за сутки два человека скончались от осложнений после коронавируса. Всего с начала пандемии в Кемеровской области от инфекции скончались 3 117 пациентов.

#Общество#Коронавирус
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