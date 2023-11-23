Суточное число заболевших коронавирусом в Кузбассе продолжает увеличиваться

Сейчас лечение проходят 1 734 жителя региона — это также самый большой показатель за последнее время. Кроме того, за сутки два человека скончались от осложнений после коронавируса. Всего с начала пандемии в Кемеровской области от инфекции скончались 3 117 пациентов.