Суточное число заболевших коронавирусом в Кузбассе продолжает увеличиваться

Posted Сегодня, 08:27
Published Сегодня, 08:27
Modified Сегодня, 08:29
Updated Сегодня, 08:29
В Кемеровской области зафиксирован годовой рекорд по числу заболевших коронавирусом. За прошедшие сутки в регионе зарегистрировано 314 случаев заражения COVID-19, сообщает VSE42.Ru со ссылкой на кузбасский Минздрав. Статистика приведена на сегодняшнее утро, 23 ноября.
Сейчас лечение проходят 1 734 жителя региона — это также самый большой показатель за последнее время. Кроме того, за сутки два человека скончались от осложнений после коронавируса. Всего с начала пандемии в Кемеровской области от инфекции скончались 3 117 пациентов.