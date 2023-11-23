Турчак: Путину направлены новые предложения по мерам поддержки бойцов СВО

По информации издания rostovgazeta.ru, Андрей Турчак отметил, что анализ обращений, поступающих в рабочую группу, указывает на наличие некоторого дисбаланса в вопросах поддержки участников боевых действий. Поэтому рабочая группа предложила предоставить добровольцам ряд льгот, которые сейчас распространяются только на контрактников. В том числе это одноразовые выплаты в случае ранения или гибели, вычеты по НДФЛ, льготы по налогу на имущество. Кроме того, родителям и супругам тяжелораненых военнослужащих и добровольцев должно быть предоставлено право на отпуск с сохранением заработной платы для осуществления ухода за ними. Также предлагается разрешить членам семьи бойца оформлять регистрацию по месту жительства по доверенности.