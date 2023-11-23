Турчак: Путину направлены новые предложения по мерам поддержки бойцов СВО

Posted Сегодня, 10:41
Published Сегодня, 10:41
Modified Сегодня, 10:41
Updated Сегодня, 10:41
О новых инициативах сообщил глава рабочей группы по СВО, секретарь генерального совета партии «Единая Россия» Андрей Турчак.
По информации издания rostovgazeta.ru, Андрей Турчак отметил, что анализ обращений, поступающих в рабочую группу, указывает на наличие некоторого дисбаланса в вопросах поддержки участников боевых действий. Поэтому рабочая группа предложила предоставить добровольцам ряд льгот, которые сейчас распространяются только на контрактников. В том числе это одноразовые выплаты в случае ранения или гибели, вычеты по НДФЛ, льготы по налогу на имущество. Кроме того, родителям и супругам тяжелораненых военнослужащих и добровольцев должно быть предоставлено право на отпуск с сохранением заработной платы для осуществления ухода за ними. Также предлагается разрешить членам семьи бойца оформлять регистрацию по месту жительства по доверенности.
Кроме того, в рамках предложений рабочей группы предлагается установить единый порядок бронирования билетов для участников боевых действий, которые отправляются в отпуск или на лечение. Андрей Турчак отметил, что часто возникают ситуации, когда военнослужащим доступны только билеты в бизнес-классе, стоимость которых не возмещается бойцам СВО, или же предлагаются места без возможности провоза багажа.
Среди новых предложений рабочей группы по СВО также принятие особого порядка комплексной реабилитации для военнослужащих, получивших ранения, травмы, контузии или инвалидность в связи с боевыми действиями. Это необходимо для обеспечения возможности участникам боевых действий проходить реабилитацию вне очереди.
Андрей Турчак отметил, что вместе с фондом «Защитники Отечества» рабочая группа по СВО продолжает работать над вопросами реабилитации и протезирования. По мнению участников группы, кроме предоставления технических средств реабилитации необходимо также обеспечить доступ к медицинским услугам, таким как массаж, физиолечение и лечебная физкультура. В настоящее время эти услуги не включены в процесс протезирования, что приводит к тому, что человек получает средство реабилитации, которое не может использовать.
На сайте ER.RU отмечают, что для решения указанной проблемы Андрей Турчак предлагает поручить правительству внести изменения в комплекс услуг по протезированию и включить в него оказание медицинской помощи.