В 2023 году «Т Плюс» уложила 59,6 тысяч кв м нового асфальта после ремонтов в Перми

В ходе ремонтной кампании в столице Прикамья теплоэнергетики использовали 3900 тонн песчано-гравийной смеси (ПГС), 5300 тонн асфальтобетонной смеси и 7830 тонн щебня. По технологии, с применением асфальтобетона, ПГС и щебёнки укладывается основа будущего асфальта. От надежности дорожного покрытия напрямую зависит сохранность теплосетевых коммуникаций, особенно, если они проложены под дорогой или в месте большого пешеходного потока.