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Updated Сегодня, 08:20

В аварии под Новокузнецком пострадали четыре человека

В аварии под Новокузнецком пострадали четыре человека

23 ноября 2023, 08:18
Фото: пресс-служба ГИБДД Кузбасса
Устанавливаются обстоятельства ДТП.
Сюжет
Дтп

На трассе под Новокузнецком произошло ДТП с четырьмя пострадавшими. Вчера, 22 ноября, около 19:00, на дороге «Новокузнецк — Осинники» столкнулись два легковых автомобиля.

В пресс-службе ГИБДД Кузбасса сообщили, что по предварительной информации, водитель машины ZAZ Chance превысил скорость. Он не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где в это время ехал автомобиль LADA Granta. Машины столкнулись лоб в лоб, пишет VSE42.Ru.

В итоге пострадали 28-летний водитель «Лады» и его пассажиры в возрасте 48 и 49 лет. Кроме того, травмы получил и виновник аварии — водитель иномарки. Обстоятельства ДТП выясняются.

#Авто#Происшествия#Дтп
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