В аварии под Новокузнецком пострадали четыре человека

Posted Сегодня, 08:18
Published Сегодня, 08:18
Modified Сегодня, 08:20
Updated Сегодня, 08:20
На трассе под Новокузнецком произошло ДТП с четырьмя пострадавшими. Вчера, 22 ноября, около 19:00, на дороге «Новокузнецк — Осинники» столкнулись два легковых автомобиля.
В пресс-службе ГИБДД Кузбасса сообщили, что по предварительной информации, водитель машины ZAZ Chance превысил скорость. Он не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где в это время ехал автомобиль LADA Granta. Машины столкнулись лоб в лоб, пишет VSE42.Ru.
В итоге пострадали 28-летний водитель «Лады» и его пассажиры в возрасте 48 и 49 лет. Кроме того, травмы получил и виновник аварии — водитель иномарки. Обстоятельства ДТП выясняются.