В аварии под Новокузнецком пострадали четыре человека

В пресс-службе ГИБДД Кузбасса сообщили, что по предварительной информации, водитель машины ZAZ Chance превысил скорость. Он не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где в это время ехал автомобиль LADA Granta. Машины столкнулись лоб в лоб, пишет VSE42.Ru.