В грузовом терминале пермского аэропорта обнаружены предметы, похожие на гранаты

UPD: в пермском аэропорту прокомментировали информацию о находке — Сегодня, 23 ноября, в грузовом комплексе аэропорта Перми при досмотре с помощью интероскопа инспектор обнаружил подозрительные посылки, которые по своей форме и составу были похожи на боеприпасы.