В грузовом терминале пермского аэропорта обнаружены предметы, похожие на гранаты

Posted Сегодня, 14:48
Published Сегодня, 14:48
Modified Сегодня, 15:03
Updated Сегодня, 15:03
В пермском аэропорту эвакуировали грузовой терминал. Об этом сообщает телеграм-канал Baza.
По информации, озвученной каналом, в одной из посылок с помощью интроскопа обнаружены три предмета, напоминающие ручные гранаты.
К месту находки направлены взрывотехники.
UPD: в пермском аэропорту прокомментировали информацию о находке — Сегодня, 23 ноября, в грузовом комплексе аэропорта Перми при досмотре с помощью интероскопа инспектор обнаружил подозрительные посылки, которые по своей форме и составу были похожи на боеприпасы.
В связи с этим по регламенту грузовой комплекс аэропорта Большое Савино был эвакуирован, вызваны сотрудники полиции, кинологи и взрывотехники.
В ходе осмотра посылок специалистами опасных предметов обнаружено не было. Данная ситуация не повлияла на работу пассажирского терминала, а также на технологическое обслуживание рейсов. Аэропорт Большое Савино работает в штатном режиме.