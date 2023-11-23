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Posted Сегодня, 14:48

Published Сегодня, 14:48

Modified Сегодня, 15:03

Updated Сегодня, 15:03

В грузовом терминале пермского аэропорта обнаружены предметы, похожие на гранаты

В грузовом терминале пермского аэропорта обнаружены предметы, похожие на гранаты

23 ноября 2023, 14:48
Фото: properm.ru
Терминал эвакуирован, работают взрывотехники.

В пермском аэропорту эвакуировали грузовой терминал. Об этом сообщает телеграм-канал Baza.

По информации, озвученной каналом, в одной из посылок с помощью интроскопа обнаружены три предмета, напоминающие ручные гранаты.

К месту находки направлены взрывотехники.

UPD: в пермском аэропорту прокомментировали информацию о находке — Сегодня, 23 ноября, в грузовом комплексе аэропорта Перми при досмотре с помощью интероскопа инспектор обнаружил подозрительные посылки, которые по своей форме и составу были похожи на боеприпасы.

В связи с этим по регламенту грузовой комплекс аэропорта Большое Савино был эвакуирован, вызваны сотрудники полиции, кинологи и взрывотехники.

В ходе осмотра посылок специалистами опасных предметов обнаружено не было. Данная ситуация не повлияла на работу пассажирского терминала, а также на технологическое обслуживание рейсов. Аэропорт Большое Савино работает в штатном режиме.

#Происшествия
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