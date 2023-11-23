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Posted Сегодня, 09:52

Published Сегодня, 09:52

Modified Сегодня, 11:06

Updated Сегодня, 11:06

на фото Андрей Родыгин

В Кизеле определили двух кандидатов на пост главы округа

23 ноября 2023, 09:52
Фото: пресс-служба администрации Кизеловского городского округа
на фото Андрей Родыгин

В Кизеле выбрали двух кандидатов на пост главы округа

Изначально сообщалось о четырех участников конкурса.
Сюжет
Выборы

Конкурсная комиссия определила кандидатов на должность главы Кизела. По итогам заседания на этот пост будут претендовать двое: действующий глава городского округа Андрей Родыгин и его заместитель по развитию инфраструктуры и ЖКХ Игорь Пихтовников, сообщает telegram-канал «На местах».

Вопрос об избрании главы муниципалитета рассмотрят на заседании Думы на следующей неделе, 28 ноября. Ранее к участию в конкурсе допустили четырех кандидатов:

  • специального корреспондента АНО редакции газеты «Боевой путь» Олега Наумова,
  • Игоря Пихтовникова,
  • Андрея Родыгина,
  • самозанятого Даниля Галимова.
Финалисты конкурса на пост главы Кизела станут известны в конце ноября
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#Политика#Пермь#Выборы#Кизел
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