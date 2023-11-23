В Кизеле определили двух кандидатов на пост главы округа

Posted Сегодня, 09:52
Published Сегодня, 09:52
Modified Сегодня, 11:06
Updated Сегодня, 11:06
Конкурсная комиссия определила кандидатов на должность главы Кизела. По итогам заседания на этот пост будут претендовать двое: действующий глава городского округа Андрей Родыгин и его заместитель по развитию инфраструктуры и ЖКХ Игорь Пихтовников, сообщает telegram-канал «На местах».
Вопрос об избрании главы муниципалитета рассмотрят на заседании Думы на следующей неделе, 28 ноября. Ранее к участию в конкурсе допустили четырех кандидатов: