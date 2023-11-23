В Перми открылся маршрут № 81, обслуживаемый электробусами

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Сегодня, 23 ноября, в Перми начал курсировать новый маршрут № 81 Улица Сапфирная — станция «Пермь-2». Это первый маршрут, который полностью обслуживается электробусами, сообщают в краевом правительстве.
Электробусы Пермский край получил благодаря федеральной поддержке — Пермский край стал участником федеральной программы модернизации электротранспорта.
Электробусы KAMAZ-6282 — это машины большого класса с возможностью ультрабыстрой зарядки, приспособленные для эксплуатации при температуре окружающей среды от -40 до +40 °С. Вместимость салона — до 85 пассажиров. Электробусы являются низкопольными и оснащены стационарными валидаторами, видеопанелями, видеокамерами с внутренним и круговым обзором, аппарелью, дверьми c функцией активации пассажиров, Wi-Fi сетью, системой информирования пассажиров и информационным табло в салоне. А также в электробусах установлена система AVAS — это акустическая система оповещения транспортных средств для автомобилей с низким уровнем шума.
Подзаряжаются электробусы от 10 до 20 минут на специальных ультрабыстрых зарядных станциях.
Напомним, что из федерального бюджета выделено 759,5 млн рублей на приобретение электробусов и зарядных станций.
Маршрут, который обслуживает МУП «Пермгорэлектротранс», соединил ЖК «Погода» с центром города и железнодорожным вокзалом. Электробусы следуют по улицам Сапфирной, Лесной, Грибоедова, Старцева, Чкалова, Героев Хасана, Комсомольскому проспекту и Ленина.