В Перми открылся маршрут № 81, обслуживаемый электробусами

Электробусы KAMAZ-6282 — это машины большого класса с возможностью ультрабыстрой зарядки, приспособленные для эксплуатации при температуре окружающей среды от -40 до +40 °С. Вместимость салона — до 85 пассажиров. Электробусы являются низкопольными и оснащены стационарными валидаторами, видеопанелями, видеокамерами с внутренним и круговым обзором, аппарелью, дверьми c функцией активации пассажиров, Wi-Fi сетью, системой информирования пассажиров и информационным табло в салоне. А также в электробусах установлена система AVAS — это акустическая система оповещения транспортных средств для автомобилей с низким уровнем шума.