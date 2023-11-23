В Перми школьники выбросили фекалии под дверь квартиры своей учительницы

Posted Сегодня, 06:45
Published Сегодня, 06:45
Modified Сегодня, 07:36
Updated Сегодня, 07:36
Семь подростков в Мотовилихинском районе Перми попали на камеры видеонаблюдения, совершив хулиганский поступок в подъезде. Местная жительница Ирина Махмудова рассказала на своей странице в соцсетях, что инцидент произошел еще 28 октября, в 16:22, в одном из подъездов многоквартирного дома по ул. Звонарева, 4. По ее словам, группа несовершеннолетних проникла в здание и выбросила две «порции» фекалий под дверь квартиры своей учительницы. Спустя 15 минут подростки вернулись и выбросили еще один пакет. При этом злоумышленники снимали происходящее на телефоны и радовались этому. Имя педагога не раскрывается.
По словам пермячки, по камерам были опознаны ученики 8 классов «IT школы» и школы №42. 29 октября она позвонила в полицию, позже предоставила информацию и видео инспектору по делам несовершеннолетних, а затем проинформировала о случившемся начальника полиции Мотовилихинского района. «В ответ тишина. Никакие действия со стороны полиции предприняты не были», — возмущается девушка. Она требует, чтобы хулиганский поступок подростков не оставался безнаказанным. По мнению пермячки, злоумышленники должны как минимум осознать свой поступок и принести публичное извинение, как максимум — быть привлечены к ответственности по закону. «Что в головах этих подростков? В каких семьях они живут? Кто их родители? Чему они их учат о чем с ними говорят???» — спрашивает девушка.
Позже Ирина рассказала корреспонденту Properm.ru, что 22 ноября встретилась с заместителем прокурора Мотовилихинского района, которая пообещала ей разобраться в ситуации, если не будут приняты соответствующие меры до 29 ноября. Properm.ru запросили информацию о проверке инцидента в пресс-службе УМВД по городу Перми и у уполномоченного по правам ребенка в Пермском крае Светланы Денисовой.