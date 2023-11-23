В Перми школьники выбросили фекалии под дверь квартиры своей учительницы

По словам пермячки, по камерам были опознаны ученики 8 классов «IT школы» и школы №42. 29 октября она позвонила в полицию, позже предоставила информацию и видео инспектору по делам несовершеннолетних, а затем проинформировала о случившемся начальника полиции Мотовилихинского района. «В ответ тишина. Никакие действия со стороны полиции предприняты не были», — возмущается девушка. Она требует, чтобы хулиганский поступок подростков не оставался безнаказанным. По мнению пермячки, злоумышленники должны как минимум осознать свой поступок и принести публичное извинение, как максимум — быть привлечены к ответственности по закону. «Что в головах этих подростков? В каких семьях они живут? Кто их родители? Чему они их учат о чем с ними говорят???» — спрашивает девушка.