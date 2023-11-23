В Перми в любой момент могут рухнуть два дома: жилой и уже расселённый

Posted Сегодня, 12:28
Published Сегодня, 12:28
Modified Сегодня, 12:29
Updated Сегодня, 12:29
В Перми c 23 ноября введён режим чрезвычайной ситуации в отношении домов на улице Карпинского, 56 и 58. Об этом сообщает городская администрация.
Состоялось внеплановое заседание городской комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС. В связи с ухудшением состояния жилого дома №56 и угрозой внезапного обрушения несущих конструкций жителям необходимо оперативно покинуть здание.
Дом был обследован оперативной группой по предупреждению чрезвычайных ситуаций Индустриального района при участии эксперта доцента кафедры строительного инжиниринга и материаловедения ПГНИУ Константина Южакова. В ходе обследования были выявлены дефекты и повреждения конструкции здания: наклонные сквозные трещины по всей высоте дома на наружных стенах, в местах общего пользования следы протечек, разрушение штукатурного слоя и кирпичной кладки карнизной части, многочисленные трещины в местах примыкания наружных и внутренних стен, значительные прогибы балок чердачных перекрытий, наличие плесени на внутренних стенах, многочисленные щели, пробоины в кровле.
Рядом был осмотрен нежилой аварийный дом по улице Карпинского, 58. В результате осмотра выявлено частичное разрушение штукатурного слоя и кирпичной кладки карнизной части дома, трещины в местах примыкания наружных и внутренних стен, входные группы и оконные проемы отсутствуют, внутренние межэтажные и чердачное перекрытия частично обрушены, также отсутствует кровля.
Учитывая, что в доме по улице Карпинского, 56 всё ещё проживают люди, оперативно организована эвакуация жителей в пункт сбора и регистрации в администрации района по улице Мира, 15. Затем жителей планируется разместить в пункте временного размещения на базе гостиницы «Профсоюзная» по улице 9 Мая, 21. Также им будут предложены помещения маневренного фонда или другие варианты временного размещения. Как сообщают в мэрии, 12 жителям аварийного дома предоставлены жилые помещения в пункте временного размещения на улице Народовольческой, 42.
В ближайшее время оба дома отключат от коммуникаций, доступ в них будет ограничен, по периметру будет организована охрана территории и установлено ограждение.
Двухэтажный дом по улице Карпинского, 56 признали аварийным в 2020 году, поэтому в действующую региональную адресную программу по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на 2019–2024 годы дом не вошёл.