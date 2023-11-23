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В ходе спецоперации погиб 51-летний охранник колонии из Соликамска

В Пермском крае простятся с 51-летним соликамцем, убитым на СВО

23 ноября 2023, 05:43
Фото: 1MI / vk.com/solkadm

В ходе спецоперации погиб 51-летний охранник колонии из Соликамска

Прощание пройдет 23 ноября в Соликамске.

На СВО был убит 51-летний соликамец Александр Пимулин. Мужчина родился в 1972 году в Сыктывкаре, после окончания школы переехал жить в Соликамск, где работал охранником в исправительной колонии, сообщает пресс-служба администрации Соликамского округа.

Прощание с военным состоится 23 ноября, чиновники не называют дату гибели военного.

Специальная военная операция России на Украине продолжается с 24 февраля 2022 года. Сроки ее завершения власти сейчас не называют.

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#Военная операция на Украине#Пермь
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