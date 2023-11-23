В Пермском крае простятся с 51-летним соликамцем, убитым на СВО

На СВО был убит 51-летний соликамец Александр Пимулин. Мужчина родился в 1972 году в Сыктывкаре, после окончания школы переехал жить в Соликамск, где работал охранником в исправительной колонии, сообщает пресс-служба администрации Соликамского округа.