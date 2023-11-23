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Published Сегодня, 08:39

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Updated Сегодня, 08:41

В Пермском крае полицейские задержали водителя,

В Прикамье водитель протаранил полицейскую машину, уходя от погони

23 ноября 2023, 08:39
Фото: fusionbrain.ai

В Пермском крае полицейские задержали водителя,

Мужчине грозит уголовная статья.
Сюжет
Дтп

В Пермском крае полицейские задержали водителя, который во время погони врезался в служебный транспорт. По данным пресс-службы краевого МВД, силовики заметили иномарку, пересекавшую двойную сплошную линию в Березниках. Полицейские потребовали от водителя остановиться, но он наоборот увеличил скорость.

Во время погони силовики пытались прижать автомобиль к обочине, но нарушитель столкнулся с их транспортным средством и уехал. Позже машину удалось найти в Добрянке, водитель пытался убежать, но его задержали. Оказалось, что за рулем находился мужчина 1985 года рождения. Ранее у него отобрали права за отказ проходить медосвидетельствование на состояние опьянения.

На нарушителя составила 13 протоколов, сейчас он отбывает семь суток ареста. Кроме того, на него могут возбудить уголовное дело за вождение без прав.

Видео: МВД
#Видео#Авто#Дтп#Пермь#Полиция
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