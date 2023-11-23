В Прикамье водитель протаранил полицейскую машину, уходя от погони

Во время погони силовики пытались прижать автомобиль к обочине, но нарушитель столкнулся с их транспортным средством и уехал. Позже машину удалось найти в Добрянке, водитель пытался убежать, но его задержали. Оказалось, что за рулем находился мужчина 1985 года рождения. Ранее у него отобрали права за отказ проходить медосвидетельствование на состояние опьянения.