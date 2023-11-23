В селе Смирныховского района появилась связь 4G по поручению Валерия Лимаренко

«В селе Победино Смирныховского района проживают около тысячи человек, для которых доступ к государственным и муниципальным услугам в цифровом формате так же важен, как и стабильно высокое качество телефонной связи. Вопрос о появлении рядом с населенным пунктом устойчивого соединения местные жители задавали на встрече с губернатором Валерием Лимаренко, и глава региона взял на личный контроль решение этой проблемы. Теперь, благодаря сотрудничеству правительства Сахалинской области и оператора „МегаФон“, в Победине появился быстрый 4G интернет, а также надежная голосовая связь», — сказал министр цифрового и технологического развития Сахалинской области Александр Снегирев.