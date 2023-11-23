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БК «Парма» проиграл «Самаре» на выезде

«Все играли сердцем, играли за команду». «Парма» на выезде проиграла «Самаре»

23 ноября 2023, 03:18
Фото: vk.com/parmabasket

БК «Парма» проиграл «Самаре» на выезде

Лучшим среди пермяков стал Айзея Риз, набравший 25 очков.
Сюжет
Парма

Пермский баскетбольный клуб «Парма» вчера, 22 ноября, уступил на выезде местному БК «Самара». Счет в тяжелой игре составил 83:85 (25:17, 24:21, 16:23, 18:24). «Парма» играла в неполном составе из-за травм нескольких баскетболистов. В нашей команде отличились Айзея Риз (25 очков, 9 передач, 2 перехвата), Би Джей Джонсон (15 очков, 5 подборов), Ричард Соломон (14 очков, 5 подборов, 2 перехвата) и Станислав Ильиницкий (9 очков, 7 подборов).

Евгений Пашутин, главный тренер БК «Парма»:

— Мы боролись до конца, а ключевым стал момент, когда мы получили 3 очка при «+1»: где-то ошиблись, сместились вдвоем на одного игрока. Но хочу отметить своих ребят: они боролись до конца, в каком бы ростере мы ни оставались, они все отдали, чтобы бороться за победу. Мы проявили характер, но стоило чуть умнее сыграть в ключевом моменте. Все играли сердцем, играли за команду. Главная задача сейчас — восстановиться и быть готовыми к следующим матчам.

Следующий матч пройдет в воскресенье, 26 ноября. На выезде в Саратове «Парма» встретится с «Автодором».

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#Спорт#Пермь#Парма#Бк парма#Баскетбол
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