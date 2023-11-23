«Все играли сердцем, играли за команду». «Парма» на выезде проиграла «Самаре»

Posted Сегодня, 03:18
Published Сегодня, 03:18
Modified Сегодня, 03:21
Updated Сегодня, 03:21
Пермский баскетбольный клуб «Парма» вчера, 22 ноября, уступил на выезде местному БК «Самара». Счет в тяжелой игре составил 83:85 (25:17, 24:21, 16:23, 18:24). «Парма» играла в неполном составе из-за травм нескольких баскетболистов. В нашей команде отличились Айзея Риз (25 очков, 9 передач, 2 перехвата), Би Джей Джонсон (15 очков, 5 подборов), Ричард Соломон (14 очков, 5 подборов, 2 перехвата) и Станислав Ильиницкий (9 очков, 7 подборов).
Евгений Пашутин, главный тренер БК «Парма»:
— Мы боролись до конца, а ключевым стал момент, когда мы получили 3 очка при «+1»: где-то ошиблись, сместились вдвоем на одного игрока. Но хочу отметить своих ребят: они боролись до конца, в каком бы ростере мы ни оставались, они все отдали, чтобы бороться за победу. Мы проявили характер, но стоило чуть умнее сыграть в ключевом моменте. Все играли сердцем, играли за команду. Главная задача сейчас — восстановиться и быть готовыми к следующим матчам.
Следующий матч пройдет в воскресенье, 26 ноября. На выезде в Саратове «Парма» встретится с «Автодором».