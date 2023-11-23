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В ходе СВО погиб 19-летний студент Пермского краевого индустриального техникума

Взял «академ» и подписал контракт. На СВО убит 19-летний студент из Прикамья

23 ноября 2023, 03:57
Фото: пресс-служба администрации Березовского округа

В ходе СВО погиб 19-летний студент Пермского краевого индустриального техникума

Молодой человек мог стать техником-технологом.

Власти Березовского округа сообщили о гибели 19-летнего местного жителя во время СВО. Рядовой Никита Красноборов служил по контракту и был убит 14 ноября. С 25 октября 2023 года он занимал должность командира отделения сбора и эвакуации раненых медицинского взвода мотострелкового батальона.

Молодой человек родился 17 января 2004 года. В 2020 году он окончил 9 классов Дубовской основной общеобразовательной школы, а затем учился в Пермском краевом индустриальном техникуме по специальности техник-технолог. Как сообщают в пресс-службе администрации Березовского округа в социальной сети «ВКонтакте», в этом году Никита Красноборов взял академический отпуск и заключил контракт.

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#Общество#Военная операция на Украине#Пермь#Сво
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