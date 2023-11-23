Взял «академ» и подписал контракт. На СВО убит 19-летний студент из Прикамья

Молодой человек родился 17 января 2004 года. В 2020 году он окончил 9 классов Дубовской основной общеобразовательной школы, а затем учился в Пермском краевом индустриальном техникуме по специальности техник-технолог. Как сообщают в пресс-службе администрации Березовского округа в социальной сети «ВКонтакте», в этом году Никита Красноборов взял академический отпуск и заключил контракт.