Житель Красновишерска ударил собутыльника ножом в горло

Posted Сегодня, 15:21
Published Сегодня, 15:21
Modified Сегодня, 15:22
Updated Сегодня, 15:22
В суд передано дело 23-летнего жителя Красновишерска. Он в этом году уличен в краже, а также в попытке убийства, сообщает пресс-служба СУ СКР по Пермскому краю.
В феврале этого года нетрезвый обвиняемый в помещении службы такси похитил смартфон.
В апреле, выпивая в гостях вместе с хозяином квартиры, он нанес ему удар ножом в горло. Причиной стала ссора между собутыльниками.
Чердынским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Пермскому краю завершено расследование уголовного дела в отношении вора и дебошира. Его обвиняют в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 158 УК РФ (кража) и п. з ч. 2 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, совершенное с применением предмета, используемого в качестве оружия).
В настоящее время следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.