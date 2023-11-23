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Житель Красновишерска ударил собутыльника ножом в горло

Житель Красновишерска ударил собутыльника ножом в горло

23 ноября 2023, 15:21
Фото: 1MI
До этого он отличился тем, что украл смартфон.

В суд передано дело 23-летнего жителя Красновишерска. Он в этом году уличен в краже, а также в попытке убийства, сообщает пресс-служба СУ СКР по Пермскому краю.

В феврале этого года нетрезвый обвиняемый в помещении службы такси похитил смартфон.

В апреле, выпивая в гостях вместе с хозяином квартиры, он нанес ему удар ножом в горло. Причиной стала ссора между собутыльниками.

Чердынским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Пермскому краю завершено расследование уголовного дела в отношении вора и дебошира. Его обвиняют в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 158 УК РФ (кража) и п. з ч. 2 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, совершенное с применением предмета, используемого в качестве оружия).

В настоящее время следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

#Общество#Суд#Криминал#Красновишерск
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