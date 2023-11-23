Жителя Октябрьского похитили и увезли в лес ради 50 тысяч рублей

Там злоумышленники избивали его, сдавливали шею шнурком. Все это было сделано для того, чтобы он отдал им 50 тыс. рублей. После этого обвиняемые отвезли его в поселок к банкомату, чтобы он снял наличные, но потерпевшему удалось сбежать. После этого преступники скрылись, однако позже их задержали следователи.