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Жителя Октябрьского похитили и увезли в лес ради 50 тысяч рублей

Жителя Октябрьского похитили и увезли в лес ради 50 тысяч рублей

23 ноября 2023, 06:31
Фото: fusionbrain.ai
Потерпевшему удалось сбежать, когда он снимал деньги.

В Октябрьском задержали двух мужчин за похищение человека. По данным пресс-службы СУ СКР по Пермскому краю, обвиняемыми проходят местные жители 26 и 29 лет. Они днем 22 октября вывели потерпевшего из квартиры на улицу к автомобилю, положили его в багажник и отвезли в лес.

Там злоумышленники избивали его, сдавливали шею шнурком. Все это было сделано для того, чтобы он отдал им 50 тыс. рублей. После этого обвиняемые отвезли его в поселок к банкомату, чтобы он снял наличные, но потерпевшему удалось сбежать. После этого преступники скрылись, однако позже их задержали следователи.

Сейчас мужчины находятся под стражей. Следователи отмечают, что их уже допросили, проводятся судебные экспертизы.

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#Происшествия#Пермь#Октябрьский
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