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Автобус со студентами из Перми застрял в Удмуртии из-за снежного коллапса

Автобус со студентами из Перми застрял в Удмуртии из-за снежного коллапса

24 ноября 2023, 03:22
Фото: МЧС Удмуртии
Помощь пермякам оказывают сотрудники МЧС.

На трассе под Воткинском в Удмуртии застрял автобус с пермскими студентами, которые возвращались из Казани в Пермь. В удмуртском МЧС уточняют, что из-за сильного снега на некоторых дорогах осложнилась обстановка. Для помощи водителям и пассажирам выехали сотрудники МЧС и поисково-спасательной службы. Сотрудники объезжают участки заторов на снегоходах и другой технике.

Студентам привозят питание. На проблемных участках обустроены пункты обогрева в придорожных кафе, где люди могут погреться и зарядить свои телефоны.

По словам одной из студенток, они уже долго стоят на месте, как минимум с ночи 23 ноября до середины дня 23 ноября. Вечером в четверг в МЧС сообщили, что ситуация улучшается. При этом ограничение на проезд грузового транспорта по дороге Воткинск-Кельчино (граница с Пермским краем) продлено до 12:00 24 ноября.

UPD: автобус со студентами в сопровождении ГИБДД уехал в Пермский край днем 23 ноября.

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#Видео#Авто#Пермь#Погода#Мчс
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