Автобус со студентами из Перми застрял в Удмуртии из-за снежного коллапса

По словам одной из студенток, они уже долго стоят на месте, как минимум с ночи 23 ноября до середины дня 23 ноября. Вечером в четверг в МЧС сообщили, что ситуация улучшается. При этом ограничение на проезд грузового транспорта по дороге Воткинск-Кельчино (граница с Пермским краем) продлено до 12:00 24 ноября.