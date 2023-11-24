Автобус со студентами из Перми застрял в Удмуртии из-за снежного коллапса

Posted Сегодня, 03:22
Published Сегодня, 03:22
Modified Сегодня, 10:30
Updated Сегодня, 10:30
На трассе под Воткинском в Удмуртии застрял автобус с пермскими студентами, которые возвращались из Казани в Пермь. В удмуртском МЧС уточняют, что из-за сильного снега на некоторых дорогах осложнилась обстановка. Для помощи водителям и пассажирам выехали сотрудники МЧС и поисково-спасательной службы. Сотрудники объезжают участки заторов на снегоходах и другой технике.
Студентам привозят питание. На проблемных участках обустроены пункты обогрева в придорожных кафе, где люди могут погреться и зарядить свои телефоны.
По словам одной из студенток, они уже долго стоят на месте, как минимум с ночи 23 ноября до середины дня 23 ноября. Вечером в четверг в МЧС сообщили, что ситуация улучшается. При этом ограничение на проезд грузового транспорта по дороге Воткинск-Кельчино (граница с Пермским краем) продлено до 12:00 24 ноября.
UPD: автобус со студентами в сопровождении ГИБДД уехал в Пермский край днем 23 ноября.