Ботанический сад в ПГНИУ может исчезнуть. Что говорят в самом вузе?

Содержание Ботанического сада экономически невыгодно для ПГНИУ, утверждает собеседник 59.ru. На 1 января текущего года затраты на это составили более 19,3 млн рублей в год. Сейчас вуз зарабатывает только на проведении экскурсий по саду. Однако перепрофилирование сада в питомник может уничтожить редкие растения, выращиваемые годами. Часть земель Ботанического сада находится в зоне особо охраняемой природной территории регионального значения — в микрорайоне Голый Мыс. В пресс-службе регионального министерства природных ресурсов пояснили журналисту, что за разрушение мест обитания растений, занесенных в Красную книгу, предусмотрена ответственность, вплоть до уголовной. В Ботаническом саду ПГНИУ выращивается порядка 73 видов, занесенных в Красную книгу Прикамья, и около 70 видов, занесенных в Красную книгу России.