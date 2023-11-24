Ботанический сад в ПГНИУ может исчезнуть. Что говорят в самом вузе?

Posted Сегодня, 05:10
Published Сегодня, 05:10
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Updated Сегодня, 05:12
Ботанический сад имени А. Г. Генкеля в Пермском государственном национальном исследовательском университете (ПГНИУ) может перестать существовать уже к апрелю 2025 года. Об этом сообщило издание 59.ru со ссылкой на свой источник. По данным интернет-портала, некоторые подразделения вуза получили часть программы финансового оздоровления ПГНИУ, в которой написано, что Ботанический сад — это непрофильное и неэффективное подразделение. Его якобы планируется переделать в питомник, чтобы университет мог зарабатывать деньги на выращивании растений.
Содержание Ботанического сада экономически невыгодно для ПГНИУ, утверждает собеседник 59.ru. На 1 января текущего года затраты на это составили более 19,3 млн рублей в год. Сейчас вуз зарабатывает только на проведении экскурсий по саду. Однако перепрофилирование сада в питомник может уничтожить редкие растения, выращиваемые годами. Часть земель Ботанического сада находится в зоне особо охраняемой природной территории регионального значения — в микрорайоне Голый Мыс. В пресс-службе регионального министерства природных ресурсов пояснили журналисту, что за разрушение мест обитания растений, занесенных в Красную книгу, предусмотрена ответственность, вплоть до уголовной. В Ботаническом саду ПГНИУ выращивается порядка 73 видов, занесенных в Красную книгу Прикамья, и около 70 видов, занесенных в Красную книгу России.
В пресс-службе ПГНИУ пояснили 59.ru, что Ботанический сад — это учебно-научное подразделение, где собрана коллекция редких видов местной флоры, которую изучают студенты и аспиранты. На его территории не планируется создавать питомник. Здесь работает лаборатория биотехнологии растений, в которой проводятся биотехнологические исследования. В вузе обсуждают планы по развитию участка на Голом Мысе, но ими обещают поделиться позже.