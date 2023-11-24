Черная пятница в билайне: время удивительных скидок

Posted Сегодня, 11:08
Published Сегодня, 11:08
Modified Сегодня, 11:10
Updated Сегодня, 11:10
Не упустите свой шанс на выгодные покупки в преддверии праздников — в билайне до 30 ноября идет Черная пятница. Клиенты компании могут приобрести смартфоны с выгодой до 35 тыс. рублей в комплекте с опцией «Рубли на связь по акции» и аксессуаром, а также воспользоваться уникальными скидками на широкий ассортимент устройств в наших офисах продаж и интернет-магазине.
В акции участвуют товары от известных брендов, таких как, Samsung, Infinix, TECNO, Xiaomi, JBL, POCO и другие. Черная Пятница от билайна — это разнообразие выбора смартфонов и планшетов, беспроводных наушников, чехлов, защитных стекол и устройств для умного дома.
Полный список товаров, услуг, устройств и аксессуаров доступен по ссылке. Здесь вы даже сможете найти подписку на сервис билайн тв со скидкой 60% в рамках предложения «Попкорн».
Как воспользоваться специальным предложением?
Акция проводится до 30 ноября 2023 года на территории РФ, где есть покрытие сети билайна, в собственных офисах продаж и обслуживания и до 26 ноября 2023 года в интернет-магазине. Полные условия и другие подробности акции доступны по ссылке.
Порадуйте себя и своих близких выгодными покупками вместе с билайном!