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Posted Сегодня, 11:08

Published Сегодня, 11:08

Modified Сегодня, 11:10

Updated Сегодня, 11:10

Черная пятница в билайне: время удивительных скидок

24 ноября 2023, 11:08
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Оператор рассказал, как воспользоваться выгодными предложениями.

Не упустите свой шанс на выгодные покупки в преддверии праздников — в билайне до 30 ноября идет Черная пятница. Клиенты компании могут приобрести смартфоны с выгодой до 35 тыс. рублей в комплекте с опцией «Рубли на связь по акции» и аксессуаром, а также воспользоваться уникальными скидками на широкий ассортимент устройств в наших офисах продаж и интернет-магазине.

В акции участвуют товары от известных брендов, таких как, Samsung, Infinix, TECNO, Xiaomi, JBL, POCO и другие. Черная Пятница от билайна — это разнообразие выбора смартфонов и планшетов, беспроводных наушников, чехлов, защитных стекол и устройств для умного дома.

Фото: пресс-служба билайна

Полный список товаров, услуг, устройств и аксессуаров доступен по ссылке. Здесь вы даже сможете найти подписку на сервис билайн тв со скидкой 60% в рамках предложения «Попкорн».

Как воспользоваться специальным предложением?

  • заходите в интернет-магазин билайна и изучите скидки на различные гаджеты и аксессуары;
  • выбирайте понравившиеся товары и добавляйте их в корзину, скидка применится автоматически;
  • наслаждайтесь покупками и новыми возможностями, которые они принесут!

Акция проводится до 30 ноября 2023 года на территории РФ, где есть покрытие сети билайна, в собственных офисах продаж и обслуживания и до 26 ноября 2023 года в интернет-магазине. Полные условия и другие подробности акции доступны по ссылке.

Порадуйте себя и своих близких выгодными покупками вместе с билайном!

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