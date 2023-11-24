Для жителей Прикамья пройдет прямая линия по вопросам соблюдения прав инвалидов

В следующий понедельник, 4 декабря, в Перми пройдет прямая линия по вопросам соблюдения прав инвалидов и предоставления им мер социальной поддержки. С 12:00 до 13:00 жители Прикамья смогут задать интересующие вопросы по телефону 240-46-75.