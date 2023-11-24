properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 12:33

Published Сегодня, 12:33

Modified Сегодня, 12:35

Updated Сегодня, 12:35

Для жителей Прикамья пройдет прямая линия по вопросам соблюдения прав инвалидов

Для жителей Прикамья пройдет прямая линия по вопросам соблюдения прав инвалидов

24 ноября 2023, 12:33
Фото: fusionbrain.ai
Можно будет задать специалистам интересующие вопросы.

В следующий понедельник, 4 декабря, в Перми пройдет прямая линия по вопросам соблюдения прав инвалидов и предоставления им мер социальной поддержки. С 12:00 до 13:00 жители Прикамья смогут задать интересующие вопросы по телефону 240-46-75.

В прямой линии будут участвовать специалисты министерства социального развития, министерства здравоохранения, а также Главного бюро медико-социальной экспертизы, регионального учреждения Фонда социального страхования и Всероссийского общества инвалидов.

Читайте также:
Стало известно, сколько будут стоить проездные в пермских автобусах в 2024 годуГордума продлила право на льготный проезд для нескольких категорий пермяков
#Общество#Касается каждого#Пермь
Подпишитесь
Тайны песчаного снега и столкновения поездов. Главные новости недели в Пермском крае
Сегодня, 11:19
Как «Убийцы цветочной луны» пытаются убить американскую мечту. Рецензия Properm. ru
Сегодня, 07:04
Прокуратура организовала проверку после пожара с тремя погибшими в Кировском районе
Сегодня, 08:05
В России из ОМС исключат два зарубежных препарата от рака
Сегодня, 10:32
Специалисты рассказали, как уберечь смартфон от зимнего холода
Сегодня, 06:45
За год начисленная заработная плата пермяков выросла на 11,5%
Сегодня, 11:35