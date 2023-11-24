Из-за непогоды в аэропорту Кемерова не смог сесть самолет из Новосибирска

Posted 24 ноября 2023, 06:56
Published 24 ноября 2023, 06:56
Modified 24 ноября 2023, 06:58
Updated 24 ноября 2023, 06:58
Сегодня утром, 24 ноября, самолет рейса «Новосибирск — Кемерово» не смог приземлиться в аэропорту из-за непогоды. Одна из пассажирок рассказала изданию VSE42.Ru, что воздушное судно покружило и вернулось в Новосибирск.
Женщина добавила, что пассажиров уведомили о низком коэффициенте сцепления на площадке аэродрома. Они должны были вылететь около 9:00, но теперь расчетное время установлено на 13:30. При этом время приземления до сих пор не оглашается. Согласно данным онлайн-табло аэропорта, задерживается посадка рейса S7 из Новосибирска, а также опоздал рейс этой же компании в Новосибирск.