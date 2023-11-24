Избивал мать, когда был подростком. Жителя Прикамья осудят за истязание родственницы

Posted Сегодня, 02:27
Published Сегодня, 02:27
Modified Сегодня, 02:29
Updated Сегодня, 02:29
В Пермском крае будут судить 19-летнего парня, обвиняемого в истязании матери и ее сожителя. По данным пресс-службы СУ СКР по Пермскому краю, житель Березовского района совершал преступления в момент, когда еще был несовершеннолетним.
С апреля по август 2022 года он периодически напивался и избивал как мать, так и ее возлюбленного. Причина была в том, что они отказывались давать ему деньги на покупку алкоголя.
Сейчас следствие собрано достаточно доказательств, в ближайшее время дело будет рассмотрено в суде. Парню грозит от 3 до 7 лет лишения свободы.