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Избивал мать, когда был подростком. Жителя Прикамья осудят за истязание родственницы

Избивал мать, когда был подростком. Жителя Прикамья осудят за истязание родственницы

24 ноября 2023, 02:27
Фото: fusionbrain.ai
Парень был недоволен, что ему не дают деньги.

В Пермском крае будут судить 19-летнего парня, обвиняемого в истязании матери и ее сожителя. По данным пресс-службы СУ СКР по Пермскому краю, житель Березовского района совершал преступления в момент, когда еще был несовершеннолетним. 

С апреля по август 2022 года он периодически напивался и избивал как мать, так и ее возлюбленного. Причина была в том, что они отказывались давать ему деньги на покупку алкоголя.

Сейчас следствие собрано достаточно доказательств, в ближайшее время дело будет рассмотрено в суде. Парню грозит от 3 до 7 лет лишения свободы.

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#Происшествия#Пермь#Детский мир#Ск
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