Как «Убийцы цветочной луны» пытаются убить американскую мечту. Рецензия Properm. ru

Для великого режиссера Мартина Скорсезе такая тема — американская мечта. В большинстве своих фильмов сын итальянского эмигранта пытается понять, что это вообще такое, к чему стремятся американцы и как пытаются достичь. Но раз за разом оказывается, что мечта, по сути, одна — «бабки, бабки, сука, бабки!»… То есть богатство. Иногда еще популярность и власть, но для них тоже нужны деньги, как ни крути. В погоне за серьезным заработком люди не останавливаются ни перед чем. Всё ради мечты. Именно про таких героев — готовых на всё — так интересно рассказывать и на их примере показывать, что бывает, когда пацан к успеху идет. Вот и становятся героями Скорсезе воры, мошенники, бандиты, убийцы, психопаты и прочая сволочь, видящая цель и не видящая препятствий.