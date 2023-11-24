Как «Убийцы цветочной луны» пытаются убить американскую мечту. Рецензия Properm. ru

Posted Сегодня, 07:04
Published Сегодня, 07:04
Modified Сегодня, 07:06
Updated Сегодня, 07:06
Уже почти месяц в зарубежном прокате идет новый фильм Мартина Скорсезе «Убийцы цветочной луны» (18+) с Леонардо Ди Каприо и Робертом Де Ниро в главных ролях. Сборы у ленты не очень, но это не принципиально, потому что проект изначально снят для стриминга, где он вскоре должен выйти. Григорий Ноговицын считает, что фильм стоит ждать в цифре, чтобы увидеть потрясающую игру двух великих актеров, сильнейшую драму и уничтожение главного мифа Америки.
У каждого великого художника есть сквозной мотив творчества, его основная тема, которую он разрабатывает и исследует всю жизнь. Выдающихся мастеров и любят за то, как они интересно, но каждый по-своему (или, наоборот, одинаково) рассказывают о чем-то им очень близком и интересном.
Для великого режиссера Мартина Скорсезе такая тема — американская мечта. В большинстве своих фильмов сын итальянского эмигранта пытается понять, что это вообще такое, к чему стремятся американцы и как пытаются достичь. Но раз за разом оказывается, что мечта, по сути, одна — «бабки, бабки, сука, бабки!»… То есть богатство. Иногда еще популярность и власть, но для них тоже нужны деньги, как ни крути. В погоне за серьезным заработком люди не останавливаются ни перед чем. Всё ради мечты. Именно про таких героев — готовых на всё — так интересно рассказывать и на их примере показывать, что бывает, когда пацан к успеху идет. Вот и становятся героями Скорсезе воры, мошенники, бандиты, убийцы, психопаты и прочая сволочь, видящая цель и не видящая препятствий.
Очень часто на роли этих героев Мартин Скорсезе выбирал потомков итальянских эмигрантов, из которых он, можно сказать, вырастил великих артистов, — Роберта Де Ниро и Леонардо Ди Каприо. Ведь кому как не потомкам странников по-особому смотреть на приютившую их сторону?
«Убийцы цветочной луны» — новый фильм Скорсезе о том, как из-за жажды наживы американскую мечту снова омывают кровью какие-то мерзавцы. Хотя начинается всё с идиллической картины, в которой видится та самая американская мечта, претворенная в жизнь. Причем для коренных американцев. Ведь сюжет крутится вокруг осевшего в резервации в штате Оклахома индейского племени осейджей. В свое время их, как и другие племена, изгнали с родных земель те, кого теперь называют просто американцами.
Поначалу новые места — безжизненные пустоши — казались народу осейджей проклятьем. Но потом открылось, что это великий дар. И имя этому дару — нефть. С началом нефтяного бума начала ХХ века все осейджи, владевшие землей, моментально стали богачами. Их даже так и называли — самый богатый народ в мире. В 1920-е годы, когда и происходит действие «Убийц…», чуть ли не у каждого осейджа было личное авто, которое в те времена считалось роскошью, а не средством передвижения.
А где богатство и роскошь, там и очередные, типичные для творчества Скорсезе искатели американской мечты — воры, мошенники, бандиты, убийцы и прочая сволочь, которая не прочь поживиться деньжатами краснокожих. Но не таким человеком поначалу кажется Эрнест Беркхарт, главный герой «Убийц…», сыгранный Леонардо Ди Каприо. Это простой техасский паренек, что служил на Первой мировой поваром, получил тяжелое ранение, а по окончании войны вернулся в США, чтобы вместе с братом работать на дядю. Своего родного дядю, который не абы кто, а безумно влюбленный в племя осейджей, их язык и культуру местный воротила-скотовод, магнат и филантроп Уильям Хейл. Себя Хейл просит называть просто и скромно — Король. Потому что он в этих краях один из главных людей. Его играет неподражаемый Роберт Де Ниро. Актерское комбо любимых актеров Скорсезе собрано.
Король пристраивает Эрнеста водителем к осейджам и сводит его с Молли Кайл (Лили Гладстоун) — индианкой из большой богатой семьи, в которой остались только женщины. Молли и Эрнест женятся (браки девушек-осейджи и белых мужчин очень распространены), заводят детей, дядя их всячески поддерживает. Идиллию нарушает только то, что осейджи вдруг начали массово умирать при странных обстоятельствах, и еще их открыто кто-то убивает. Так погибла вся семья Молли — ее мать и сестры, в результате чего она осталась единственной наследницей огромного состояния.
По классике, проблемы индейцев не волнуют шерифа. И центральную власть в Вашингтоне тоже. Но упорная Молли, умирающая от диабета, все-таки добирается с жалобой аж до президента, и недавно организованное ФБР присылает разобраться с творящимся в Оклахоме кошмаром своего агента, бывшего техасского рейнджера Тома Уайта (Джесси Племонс). Он-то и выясняет, что организатор того, что осейджи назовут «террором», — сам Уильям «Король». Он хотел контролировать деньги семьи Молли через племянника и получать страховки за убитых индейцев. Да и Эрнест — активный участник темных делишек дяди и сообщник убийств тещи и своячениц. А еще он долгое время травил свою жену фальшивым инсулином, отчего она медленно умирала в мучениях.
Это всё не спойлеры, ибо все карты фильм открывает почти сразу, показывая, что Король, Эрнест и его брат те еще сволочи, ради денег цинично и подло убивающие индейцев. Вот такая она, американская мечта, только-только выбравшаяся с фронтира: ради бабла не жалеть никого. Даже родню. В общем, «Убийцы цветочной луны» так же долго и мучительно (три с половиной часа!), как Эрнест ядом убивал Молли, убивают американскую мечту. Опять Скорсезе через всякую сволочь показал, к каким ужасам может привести стремление к деньгам, которое для таких гадов и есть «мечта». И, кажется, в этот раз сделал нагляднее и поучительнее. Хотя некоторая затянутость не идет картине в плюс. Но за ощущение боли народа оседжей, проиллюстрированное страданиями Молли, великолепно исполненными Лили Гладстоун, это как-то прощается.
Интересно, что такой тяжкой, протяжной и иногда даже нудной картиной «Убийцы…» стали благодаря Ди Каприо. Изначально сценарий фильма, основанный на написанном по реальным событиям одноименном бестселлере журналиста Дэвида Гранна, задумывался как детективный триллер. Ди Каприо должен был играть агента Тома Уайта, раскрывающего серию убийств. Но актер захотел сыграть именно Эрнеста, и сценарий переписали под эту концепцию, сделав из детектива психологическую драму.
Зачем Ди Каприо так поступил? Наверно потому, что роль Эрнеста стала самой необычной в карьере артиста. Отважных героев и сыщиков Леонардо сыграл достаточно. Настоящий вызов — сыграть ничтожество и тряпку, внушаемого обалдуя, выражения сельской морды которого сравнивают то с койотом, то со змеенышем, который действительно любит свою жену и детей, но при этом участвует в убийствах родственников и прочих аферах. Показать такой дуализм и сыграть так, чтобы персонаж был отталкивающим (в меру) и всё равно казался живым и запутавшимся человеком, — сложная задача. Но Ди Каприо справился с ней блестяще.
А его дуэт с Де Ниро — просто потрясающе! От Короля веет одновременно добром и угрозой. В нем тоже есть серьезный дуализм. Главный вопрос: а когда он искренен? Когда признается в любви к индейцам на их же наречии или когда отдает приказы их убивать ради нефтеносных земель и выплат по страховкам? В том-то и ужас, что искренен Хейл всегда. И, по его мнению, всегда прав.
Де Ниро блестяще играет не ведающего сомнений и раскаяния капиталиста, который прекрасно знает, что чувства это одно, а прибыль — другое. И она на первом месте. Ради нее и убить можно. Даже целый народ. А что вы хотели, капитализм так и работает. А для лохов, которые этого не понимают, упыри вроде Хейла и придумали «американскую мечту», которую Скорсезе уже много лет изучает и, наконец, решил прикончить. Получился очень точный выстрел. Жаль, что эту гадину так просто не завалить даже великому мастеру.