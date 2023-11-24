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Китайское кладбище в Перми наделят статусом объекта культурного наследия

Китайское кладбище в Перми станет объектом культурного наследия

24 ноября 2023, 06:42
Фото: raion.gorodperm.ru

Китайское кладбище в Перми наделят статусом объекта культурного наследия

На кладбище захоронены китайские рабочие, работавшие в Молотове.

Госинспекция по охране объектов культурного наследия Пермского края хочет признать объектом культурного наследия участок, где захоронены граждане Китайской Народной Республики. Он находится в Перми на западной части Верхнемуллинского кладбища. На проект приказа обратило внимание издание chitaitext.ru.

Захоронения на этом участке проводились с 1956 года по 1990-е годы. Китайские рабочие приезжали в Молотов, где помогали строить промышленные объекты и жилые дома. В 1955 году приехали 700 человек, через год — еще 350.

На кладбище расположена стела, которая посвящена рабочим, помогавшим «строить коммунизм ради укрепления китайско-советской дружбы».

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#Пермь#Культурное наследие#Памятник#Культура
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