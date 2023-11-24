Китайское кладбище в Перми станет объектом культурного наследия

Posted Сегодня, 06:42
Published Сегодня, 06:42
Modified Сегодня, 10:39
Updated Сегодня, 10:39
Госинспекция по охране объектов культурного наследия Пермского края хочет признать объектом культурного наследия участок, где захоронены граждане Китайской Народной Республики. Он находится в Перми на западной части Верхнемуллинского кладбища. На проект приказа обратило внимание издание chitaitext.ru.
Захоронения на этом участке проводились с 1956 года по 1990-е годы. Китайские рабочие приезжали в Молотов, где помогали строить промышленные объекты и жилые дома. В 1955 году приехали 700 человек, через год — еще 350.
На кладбище расположена стела, которая посвящена рабочим, помогавшим «строить коммунизм ради укрепления китайско-советской дружбы».