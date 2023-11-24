Команда Сахалина выступит в финале чемпионата «Профессионалы» в Санкт-Петербурге

«В своем направлении я уже более 5 лет считаю, что это направление актуально, а в нынешней ситуации оно приняло еще больше актуальности. К чемпионату я готовился регулярно. Помимо тренировок к конкурсному заданию, я помогал собирать оборудование, подготавливать его к соревнованиям. На конкурсном задании мне и участникам из других регионов предстоит пройти теоретическое и практическое задание, направленное на ремонт всех видов БПЛА, необходимо будет найти и устранить дефекты», — Владислав Радченко участник компетенции «Ремонт беспилотных летательных аппаратов».