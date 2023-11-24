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Posted 24 ноября 2023, 04:52

Published 24 ноября 2023, 04:52

Modified 24 ноября 2023, 04:54

Updated 24 ноября 2023, 04:54

МЧС предлагает давать оплачиваемый выходной пострадавшим при ЧС

24 ноября 2023, 04:52
Сюжет
Касается каждого
Законопроект должны рассмотреть в ноябре.

МЧС России предлагает давать право на оплачиваемый выходной день и до пяти дней отпуска без сохранения зарплаты для людей, которые пострадали из-за стихийных бедствий или техногенных аварий.

Этими возможностями смогут воспользоваться люди, которые проживали в доме, находящимся в зоне ЧС. Факт нужно будет подтверждать документально, а именно получать справки от органов местного самоуправления, сообщает РБК со ссылкой на законопроект.

В МЧС отметили, что это дополнительное время должно дать пострадавшим время решить вопросы, касающиеся, например, восстановления документов. Дополнительный оплачиваемым выходным днем в среднем в год могут использовать около 30 тыс. работников. Деньги на выходной предлагают выделять работодателям.

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#Общество#Касается каждого#Пособия
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