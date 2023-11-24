Минобороны отчиталось об уничтожении 16 беспилотников за ночь

Posted Сегодня, 04:27
Published Сегодня, 04:27
Modified Сегодня, 04:29
Updated Сегодня, 04:29
Министерство обороны России отчиталось об уничтожении 16 беспилотных летательных аппаратов, направленных со стороны Украины. По данным Минобороны, 13 БПЛА самолетного типа сбиты над Крымским полуостровом, три — над Волгоградской областью. О пострадавших или разрушениях в министерстве не сообщают.
До этого в Минобороны рассказывали о ликвидации катеров без экипажей в акватории Черного моря — это было 22 ноября.
Беспилотники и катера уничтожают в связи со специальной военной операцией России на Украине, которая продолжается с 24 февраля 2022 года.