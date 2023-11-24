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Минобороны отчиталось об уничтожении 16 беспилотников за ночь

Минобороны отчиталось об уничтожении 16 беспилотников за ночь

24 ноября 2023, 04:27
Фото: fusionbrain.ai
Информации о пострадавших нет.

Министерство обороны России отчиталось об уничтожении 16 беспилотных летательных аппаратов, направленных со стороны Украины. По данным Минобороны, 13 БПЛА самолетного типа сбиты над Крымским полуостровом, три — над Волгоградской областью. О пострадавших или разрушениях в министерстве не сообщают.

До этого в Минобороны рассказывали о ликвидации катеров без экипажей в акватории Черного моря — это было 22 ноября.

Беспилотники и катера уничтожают в связи со специальной военной операцией России на Украине, которая продолжается с 24 февраля 2022 года.

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#Общество#Военная операция на Украине#Дроны#Беспилотники
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