Минобороны отчиталось об уничтожении 16 беспилотников за ночь

Министерство обороны России отчиталось об уничтожении 16 беспилотных летательных аппаратов, направленных со стороны Украины. По данным Минобороны, 13 БПЛА самолетного типа сбиты над Крымским полуостровом, три — над Волгоградской областью. О пострадавших или разрушениях в министерстве не сообщают.