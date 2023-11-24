Москва, Краснодар и Ленинградская область. Куда уезжают пермяки

Posted Сегодня, 12:08
Published Сегодня, 12:08
Modified Сегодня, 12:09
Updated Сегодня, 12:09
В Пермском крае сохраняется миграционная ситуация, характеризующаяся превышением числа выбывших над числом прибывших. В регион с начала года прибыло 46 тыс. 205 человек, а убыло на 1561 человек больше, 47 тыс. 839 человек, сообщает Перьмстат.
За девять месяцев текущего года за пределы Пермского края полностью выехали 14 тыс. 583 человека, в то время как прибыло в регион — 12 тыс.949 человек. Наибольшее число выбывших из края выбирали регионы Уральского, Центрального, Южного и Северо-Западного федеральных округов. К числу наиболее привлекательных территорий можно отнести Московскую область, Краснодарский край и Ленинградскую область, миграционный отток в которые составил 254, 220 и 185 человек соответственно.
Наиболее значительный обмен населением сложился с регионами Приволжского (ПФО) и Уральского (УФО) федеральных округов. Он не принес региону позитивных результатов. Так, из общего объема миграции с регионами УФО (5 292 человека) на Свердловскую область и Ханты-Мансийский автономный округ-Югра приходилось 2 794 и 1 071 человек, миграционный отток в эти территории составил 112 и 155 человек соответственно. В пределах ПФО наибольший миграционный отток зафиксирован в Удмуртскую Республику (350 человек).
В части международного обмена населением за три квартала 2023 года отмечено отрицательное сальдо миграции, сложившееся в основном за счет миграции со странами дальнего зарубежья, в которые был зафиксирован миграционный отток 253 человека, большую часть которого составляли мигранты, выбывшие в Индию, Германию и Израиль (отток соответственно 65, 18 и 14 человек).
В то же время миграционный прирост из стран СНГ составил 180 человек, наибольшее число мигрантов прибыли в Пермский край из Таджикистана.