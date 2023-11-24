Москва, Краснодар и Ленинградская область. Куда уезжают пермяки

За девять месяцев текущего года за пределы Пермского края полностью выехали 14 тыс. 583 человека, в то время как прибыло в регион — 12 тыс.949 человек. Наибольшее число выбывших из края выбирали регионы Уральского, Центрального, Южного и Северо-Западного федеральных округов. К числу наиболее привлекательных территорий можно отнести Московскую область, Краснодарский край и Ленинградскую область, миграционный отток в которые составил 254, 220 и 185 человек соответственно.