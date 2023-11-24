properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 11:36

Published Сегодня, 11:36

Modified Сегодня, 11:38

Updated Сегодня, 11:38

МТС улучшила качество мобильного интернета на трассе Пермь — Березники

МТС улучшила качество мобильного интернета на трассе Пермь — Березники

24 ноября 2023, 11:36
Фото: fusionbrain.ai
Более 80% дороги теперь покрыто сетью МТС.

Цифровая экосистема МТС сообщает о завершении проекта покрытия сотовой связью трассы Пермь-Березники. Благодаря запуску новых базовых станций стабильная связь и мобильный интернет МТС теперь доступны на всех ключевых участках автодороги, а также в прилегающих к ней населённых пунктах.

Протяжённость дороги из Перми в Березники составляет примерно 190 км. Это одна из самых загруженных трасс в Пермском крае. Ежедневно по ней проезжают тысячи машин, часть из которых — большегрузы.

Благодаря установке новых базовых станций более 80% дороги теперь покрыто сетью МТС, и каждый проезжающий по трассе сможет воспользоваться мессенджером, просмотреть почту или выйти в интернет. МТС прокачала связь на протяжении автотрассы, обеспечив мобильным интернетом те участки, где раньше был доступен только «голос». Также благодаря расширению и модернизации сети связь МТС появилась в деревне Омеличи.

Оксана Кайгородова, директор филиала МТС в Пермском крае:

— Понимая необходимость возможности всегда оставаться на связи с близкими и с экстренными службами, мы продолжаем закрывать «белые» пятна на карте региона. Пермский край привлекает всё больше автопутешественников, через регион проходят крупные логистические маршруты, а значит, обеспечить водителей стабильной связью на одной из самых востребованных автотрасс в регионе для нас особенно важно. Мы продолжим последовательную работу по расширению покрытия сети и улучшению качества связи.

Проект реализован МТС совместно с министерством информационного развития и связи Пермского края.

#Новости компаний#Новости телекома
Подпишитесь
Тайны песчаного снега и столкновения поездов. Главные новости недели в Пермском крае
Сегодня, 11:19
Как «Убийцы цветочной луны» пытаются убить американскую мечту. Рецензия Properm. ru
Сегодня, 07:04
Прокуратура организовала проверку после пожара с тремя погибшими в Кировском районе
Сегодня, 08:05
В России из ОМС исключат два зарубежных препарата от рака
Сегодня, 10:32
Специалисты рассказали, как уберечь смартфон от зимнего холода
Сегодня, 06:45
За год начисленная заработная плата пермяков выросла на 11,5%
Сегодня, 11:35