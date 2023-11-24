МТС улучшила качество мобильного интернета на трассе Пермь — Березники

Цифровая экосистема МТС сообщает о завершении проекта покрытия сотовой связью трассы Пермь-Березники. Благодаря запуску новых базовых станций стабильная связь и мобильный интернет МТС теперь доступны на всех ключевых участках автодороги, а также в прилегающих к ней населённых пунктах.



Протяжённость дороги из Перми в Березники составляет примерно 190 км. Это одна из самых загруженных трасс в Пермском крае. Ежедневно по ней проезжают тысячи машин, часть из которых — большегрузы.



Благодаря установке новых базовых станций более 80% дороги теперь покрыто сетью МТС, и каждый проезжающий по трассе сможет воспользоваться мессенджером, просмотреть почту или выйти в интернет. МТС прокачала связь на протяжении автотрассы, обеспечив мобильным интернетом те участки, где раньше был доступен только «голос». Также благодаря расширению и модернизации сети связь МТС появилась в деревне Омеличи.