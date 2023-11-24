Ночью в Перми сгорел трехэтажный дом. Есть жертвы

Сообщение о пожаре поступило 24 ноября в 2:50, в 3:56 пожар локализовали, в 4:55 — ликвидировали. Площадь пожара составила 300 кв м. В МЧС уточнили, что обнаружены погибшие и травмированные, но количество жертв не назвали.