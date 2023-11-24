Ночью в Перми сгорел трехэтажный дом. Есть жертвы

Posted 24 ноября 2023, 04:01
Published 24 ноября 2023, 04:01
Modified 24 ноября 2023, 05:37
Updated 24 ноября 2023, 05:37
В Перми ночью сгорело трехэтажное здание. По данным пресс-службы ГУ МЧС России по Пермскому краю, по прибытии первого подразделения пожарной охраны происходило горение кирпичного дома горит по всей площади. В тушении пожара участвовали 43 человека и 10 единиц техники.
Сообщение о пожаре поступило 24 ноября в 2:50, в 3:56 пожар локализовали, в 4:55 — ликвидировали. Площадь пожара составила 300 кв м. В МЧС уточнили, что обнаружены погибшие и травмированные, но количество жертв не назвали.
Пожар полностью уничтожил дом, три автомобиля, которые были рядом и постройки во дворе.
Спасатели отмечают, что при возникновении огня нужно сообщить о нем по номеру 101.