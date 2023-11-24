НСКВ и АВЦ представили сборник лучших практик корпоративного волонтерства

Posted Сегодня, 11:46
Published Сегодня, 11:46
Modified Сегодня, 11:48
Updated Сегодня, 11:48
Вошедшие в сборник проекты были признаны лучшими жюри Всероссийского конкурса «Чемпионы добрых дел» и Международной Премии #МЫВМЕСТЕ, также подготовлены методические рекомендации по реализации проектов корпоративного добровольчества.
Необходимость подготовки документов, которые будут обновляться ежегодно, обусловлена системной результативностью такого вида добровольчества, потребностью в продвижении и методическом сопровождении, а также более широкой поддержке проектов корпоративного волонтерства, в том числе, на государственном уровне.
«Очень важно находить возможности тиражирования и развития тех инициатив, которые за последние годы были разработаны и реализованы благодаря объединению усилий компаний, некоммерческих организаций и органов власти на площадке НСКВ. Партнерство, обмен экспертизой и опытом являются основной ценностью в нашей работе, мы объединяем ресурсы ради достижения значимых позитивных изменений в обществе, окружающей среде. Корпоративное добровольчество стало неотъемлемой частью стратегий устойчивого развития не только бизнеса, но и городов и регионов, поскольку они тесно связаны с теми потребностями и вызовами конкретных территорий», — прокомментировала председатель НСКВ Ирина Жукова.
«Проект, реализованный Национальным советом по корпоративному волонтерству при поддержке Ассоциации волонтерских центров, поможет тем, кто готов развивать свои города и сообщества, найти для этого эффективные технологии и форматы, и практический материал, который может быть и методическим пособием, и руководством к действию, — отметил Артем Метелев, председатель Комитета Государственной Думы по молодежной политике, руководитель Ассоциации волонтерских центров, руководитель платформы ДОБРО.РФ. — Работодатели, активно поддерживающие социально значимые проекты, на практике доказали, что корпоративное волонтерство — важный социальный институт. По данным Фонда „Общественное мнение“, 12% россиян уже участвуют в волонтерской деятельности на работе. Проводятся корпоративные донорские акции, экологические мероприятия по восстановлению леса и очистке берегов рек, реализуются шефские программы над ветеранами, обучающие программы для детей, расширяется спектр pro bono волонтерства в юридической, маркетинговой, финансовой и других профессиональных сферах».
Ассоциация волонтерских центров, одна из крупнейших некоммерческих организаций в России, которая объединяет 172 волонтерских организаций и 13 федеральных организаций в сфере добровольчества. Под эгидой Ассоциации в России работают сотни Ресурсных центров, Добро.Центров, штабов и клубов #МЫВМЕСТЕ.
Национальный совет по корпоративному волонтерству начал свою работу в 2014 году, когда представители социально ответственных компаний создали платформу для взаимодействия и объединения сил и ресурсов для дальнейшего развития корпоративного волонтерства. Совет объединяет более 320 участников и имеет региональную сеть представительств в 35 субъектах России. Ключевые направления волонтерской деятельности: экологическое, социальное и интеллектуальное (pro-bono).