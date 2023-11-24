Пермские спасатели два дня искали потерявшегося в Новых Лядах мужчину

Posted Сегодня, 09:06
Published Сегодня, 09:06
Modified Сегодня, 09:07
Updated Сегодня, 09:07
В Новых Лядах на протяжении двух суток проходила поисковая операция. Пропавшего мужчину искали спасатели, волонтёры и полиция, сообщает пресс-служба мэрии.
В Пермской городской службе спасения рассказали, что 21 ноября около 23:00 на пульт оперативного дежурного поисково-спасательного поступило сообщение о мужчине 50 лет, который потерялся в Новых Лядах. Поиски проходили в течение двух дней совместно с полицией и добровольцами поисковых отрядов имени Ирины Бухановой и «ЛизаАлерт».
Во время поиска также спасатели использовали квадроцикл и квадрокоптер. 23 ноября мужчина был найден. Спасатели передали пострадавшего сотрудникам скорой медицинской помощи.