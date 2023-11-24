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Пермские спасатели два дня искали потерявшегося в Новых Лядах мужчину

Пермские спасатели два дня искали потерявшегося в Новых Лядах мужчину

24 ноября 2023, 09:06
Фото: администрация Перми
В поисках принимали участие волонтёры двух поисковых отрядов и полиция.

В Новых Лядах на протяжении двух суток проходила поисковая операция. Пропавшего мужчину искали спасатели, волонтёры и полиция, сообщает пресс-служба мэрии.

В Пермской городской службе спасения рассказали, что 21 ноября около 23:00 на пульт оперативного дежурного поисково-спасательного поступило сообщение о мужчине 50 лет, который потерялся в Новых Лядах. Поиски проходили в течение двух дней совместно с полицией и добровольцами поисковых отрядов имени Ирины Бухановой и «ЛизаАлерт».

Во время поиска также спасатели использовали квадроцикл и квадрокоптер. 23 ноября мужчина был найден. Спасатели передали пострадавшего сотрудникам скорой медицинской помощи.

#Происшествия#Общество#Поиски#Поиск
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