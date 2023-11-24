Пермские спасатели два дня искали потерявшегося в Новых Лядах мужчину

В Пермской городской службе спасения рассказали, что 21 ноября около 23:00 на пульт оперативного дежурного поисково-спасательного поступило сообщение о мужчине 50 лет, который потерялся в Новых Лядах. Поиски проходили в течение двух дней совместно с полицией и добровольцами поисковых отрядов имени Ирины Бухановой и «ЛизаАлерт».