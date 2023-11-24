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Posted Сегодня, 03:05

Published Сегодня, 03:05

Modified Сегодня, 05:45

Updated Сегодня, 05:45

Стало известно, из-за чего эвакуировали пермский аэропорт «Большое Савино»

Пермский аэропорт эвакуировали из-за китайской посылки. Что было внутри

24 ноября 2023, 03:05
Фото: properm.ru

Стало известно, из-за чего эвакуировали пермский аэропорт «Большое Савино»

Подозрительные предметы обследовали кинологи и взрывотехники.

Пермский аэропорт «Большое Савино» эвакуировали вечером 23 ноября из-за подозрительных посылок, которые по форме и составу были похожи на боеприпасы. В пресс-службе аэропорта позже сообщили, что никакой угрозы нет, тревога оказалась ложной. Однако в «Большом Савино» не сообщили, что именно приняли за опасные предметы.

Telegram-канал Ural Mash уточнил, что в посылке действительно были три гранаты и патроны, но они оказались муляжами. Выяснилось, что предметы были заказаны девушкой из Москвы на китайской торговой площадке в качестве сувениров для отца.

Фото: Ural Mash
В грузовом терминале пермского аэропорта обнаружены предметы, похожие на гранаты
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#Аэропорт#Пермь#Большое савино#Аэропорт Большое Савино
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