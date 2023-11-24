Пермский аэропорт эвакуировали из-за китайской посылки. Что было внутри

Пермский аэропорт «Большое Савино» эвакуировали вечером 23 ноября из-за подозрительных посылок, которые по форме и составу были похожи на боеприпасы. В пресс-службе аэропорта позже сообщили, что никакой угрозы нет, тревога оказалась ложной. Однако в «Большом Савино» не сообщили, что именно приняли за опасные предметы.