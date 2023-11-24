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Published Сегодня, 13:05

Modified Сегодня, 13:07

Updated Сегодня, 13:07

Пермский «Молот» отдал молодого вратаря в аренду «Тамбову»

Пермский «Молот» отдал молодого вратаря в аренду «Тамбову»

24 ноября 2023, 13:05
Фото: пресс-служба «Молот»
Прошлый сезон спортсмен провел в составе МХК «Молот».

Пермский хоккейный клуб «Молот» и хоккейный клуб «Тамбов» произвели обмен. 20-летний голкипер Шамиль Валиуллин до конца сезона будет выступать за тамбовскую команду. «Молот» взамен получил денежную компенсацию, ее размер не разглашается.

Прошлый сезон Шамиль провел в рамках МХЛ в составе МХК «Молот». В 49 матчах регулярного чемпионата Валиуллин отразил 92,3% бросков при коэффициенте надежности 2.58, три раза сыграл «на ноль». Во время плей-ин он сыграл в трех матчах, отразив 93,8% бросков при коэффициенте надежности 2.34, сообщили в пресс-службе ХК «Молот». В текущем сезоне спортсмен участвовал в двух матчах в рамках предсезонной подготовки.

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#Спорт#Пермь#Молот-Прикамье#Хоккей#Молот
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