Пермский «Молот» отдал молодого вратаря в аренду «Тамбову»

Прошлый сезон Шамиль провел в рамках МХЛ в составе МХК «Молот». В 49 матчах регулярного чемпионата Валиуллин отразил 92,3% бросков при коэффициенте надежности 2.58, три раза сыграл «на ноль». Во время плей-ин он сыграл в трех матчах, отразив 93,8% бросков при коэффициенте надежности 2.34, сообщили в пресс-службе ХК «Молот». В текущем сезоне спортсмен участвовал в двух матчах в рамках предсезонной подготовки.