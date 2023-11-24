При поддержке главы Подмосковья Воробьева провели телемост с участниками СВО

Posted Сегодня, 14:26
Published Сегодня, 14:26
Modified Сегодня, 14:26
Updated Сегодня, 14:26
Как сообщает riamo.ru, Андрей Воробьев присоединился к теплым словам матерей о сыновьях и отметил, что они гордятся ими. Женщины приехали из разных городов области: Клина, Одинцова, Нахабина, Реутова, Апрелевки, Ивантеевки, Королева, Сергиева Посада, Подольска, Коломны, Каширы.
Среди них была Наталья Кульнева, ее сын в декабре героически погиб при выполнении боевого задания. Наталья руководит штабом Комитета семей воинов Отечества (КСВО) в Кашире и делает все, чтобы не терять связь с однополчанами сына. Сами бойцы стали называть ее мамой полка и очень хотели с ней познакомиться.
«Я ребятам писала, что мы обязательно встретимся под штандартами полка. И сегодня встретились и мамы, и наши защитники, которые находятся на передовой бок о бок», — сказала Наталья Кульнева.
Ранее такой телемост уже проводился в Подмосковье на одной из площадок фонда. В феврале, в преддверии Дня защитника Отечества, его организовали из Кантемировской дивизии. Как отметил Воробьев, они проверяют работу фонда регулярно, чтобы все поручения главы государства выполнялись.
«Видим, что существуют вопросы и с документами, и с выплатами, и со связью. Хочу поблагодарить всех работников фонда, знаю, что работа тут хорошо организована», — сказал Андрей Воробьев.
Председатель госфонда поддержки участников СВО «Защитники Отечества» Анна Цивилева также приняла участие в телемосте. Она отметила, что созданная по инициативе Владимира Путина организация будет оказывать самую необходимую помощь, включая и медицинское сопровождение, и социальное, а если требуется, и обучение, переобучение, трудоустройство, решение любых бытовых проблем.
«Важно, чтобы они были объединены и чувствовали эту поддержку со стороны государства, общества», — подчеркнула Анна Цивилева.
А руководитель подмосковного филиала фонда Ольга Ермакова отметила, что сейчас самый большой запрос от бойцов — на реабилитацию.
«У нас в Московской области есть центр „Ясенки“, где проходит полномасштабная реабилитация военнослужащих, вернувшихся из зоны СВО. И мы помогаем ребятам её пройти», — сообщила Ольга Ермакова.