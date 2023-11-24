При поддержке главы Подмосковья Воробьева провели телемост с участниками СВО

Среди них была Наталья Кульнева, ее сын в декабре героически погиб при выполнении боевого задания. Наталья руководит штабом Комитета семей воинов Отечества (КСВО) в Кашире и делает все, чтобы не терять связь с однополчанами сына. Сами бойцы стали называть ее мамой полка и очень хотели с ней познакомиться.