Приставы объявили в розыск пермяка, задолжавшего своим детям более 2 миллионов рублей

Posted Сегодня, 13:33
Published Сегодня, 13:33
Modified Сегодня, 13:34
Updated Сегодня, 13:34
Судебные приставы Пермского края разыскивают 35-летнего пермяка, задолжавшего на содержание собственных детей более 2 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Житель Перми Станислав Жукова по решению суда обязан перечислять алименты на содержание двух детей. Однако в добровольном порядке мужчина свои обязанности не исполняет, по месту регистрации не проживает, на связь не выходит.
По инициативе сотрудников службы Жуков объявлен в розыск. Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Пермскому краю обращается к гражданам: если Вы обладаете информацией о местонахождении данного лица, сообщите в дежурную часть ведомства по телефонам: 8 (342) 220-11-60, 8-904-849-90-97.