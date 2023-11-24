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Прокуратура проводит проверку по факту пожара с тремя погибшими в Перми

Прокуратура организовала проверку после пожара с тремя погибшими в Кировском районе

24 ноября 2023, 08:05
Фото: скриншот видео пресс-службы СУ СКР по Пермскому краю

Прокуратура проводит проверку по факту пожара с тремя погибшими в Перми

Сегодня ночью трагедия унесла жизнь матери с двумя детьми.

Прокуратура Кировского района Перми организовала проверку в связи с гибелью детей на пожаре в частном жилом доме по ул. Чекалина сегодня ночью, 24 ноября. На место инцидента выехал и. о. прокурора района Андрей Малкин.

Во время проверки надзорный орган даст оценку действиям субъектов профилактики, а также социальным и жилищным условиям семьи, в которых проживали дети. В случае необходимости будет принят комплекс мер прокурорского реагирования. Помимо этого, районная прокуратура взяла на контроль ход расследования уголовного дела, возбужденного по факту трагедии.

Ранее стало известно, что во время пожара погибли три человека — 35-летняя женщина и двое ее детей в возрасте 11 и 5 лет. Также еще один человек был госпитализирован в больницу с полученными травмами. В СУ СК России по Пермскому краю возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум или более лицам).

На пожаре в Перми погибли мать и двое детей. Возбуждено уголовное дело
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#Происшествия#Общество#Пермь#Пожар#Прокуратура
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