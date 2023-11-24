Прокуратура организовала проверку после пожара с тремя погибшими в Кировском районе

Ранее стало известно, что во время пожара погибли три человека — 35-летняя женщина и двое ее детей в возрасте 11 и 5 лет. Также еще один человек был госпитализирован в больницу с полученными травмами. В СУ СК России по Пермскому краю возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум или более лицам).