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Салон «скорой» разорван в жёстком ДТП с автотралом в Кузбассе

Салон «скорой» разорван в жёстком ДТП с автотралом в Кузбассе

24 ноября 2023, 12:06
Фото: 1MI
В жестком ДТП с автотралом, груженным БелАЗом, разорвало салон «скорой» в Кузбассе, есть пострадавшие.

В Кузбассе на трассе Кемерово-Промышленная произошло серьезное ДТП с участием автомобиля скорой помощи и грузовика, перевозившего БелАЗ, пишет sibdepo.ru.

Фотографии с места происшествия показывают, что салон автомобиля скорой помощи был разорван. По словам свидетеля, в аварии пострадала женщина-фельдшер. Она получила травмы. Молодой водитель грузовика признан виновным в ДТП.

Позже ГИБДД сообщила подробности аварии. Они указывают, что водитель грузового автомобиля нарушил правила расположения транспорта на дороге и столкнулся со встречной машиной скорой помощи.

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