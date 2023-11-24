Салон «скорой» разорван в жёстком ДТП с автотралом в Кузбассе

Posted Сегодня, 12:06
Published Сегодня, 12:06
Modified Сегодня, 12:08
Updated Сегодня, 12:08
В Кузбассе на трассе Кемерово-Промышленная произошло серьезное ДТП с участием автомобиля скорой помощи и грузовика, перевозившего БелАЗ, пишет sibdepo.ru.
Фотографии с места происшествия показывают, что салон автомобиля скорой помощи был разорван. По словам свидетеля, в аварии пострадала женщина-фельдшер. Она получила травмы. Молодой водитель грузовика признан виновным в ДТП.
Позже ГИБДД сообщила подробности аварии. Они указывают, что водитель грузового автомобиля нарушил правила расположения транспорта на дороге и столкнулся со встречной машиной скорой помощи.