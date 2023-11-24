Специалисты рассказали, как уберечь смартфон от зимнего холода
24 ноября 2023, 06:45
Фото: fusionbrain.ai
Литий-ионные батареи на морозе сложнее отдают энергию.
В Роскачестве рассказали, как уберечь смартфоны от переохлаждения. Перечень рекомендаций со ссылкой на «Газета.ру» публикуют «Новые известия»:
Согревайте устройство. Если вы находитесь на улице, то лучше держать телефон в кармане. Используйте термочехол или тканевый чехол, так как из-за холода экран смартфона и другие детали становятся более хрупкими и могут повредиться от удара или падения.
Используйте телефон или планшет по минимуму. Когда температура воздуха падает ниже 0°C, смартфон «тормозит», а батарея быстро разряжается.
Не оставляйте гаджет в холодном автомобиле. Это может привести к неисправности технических компонентов внутри смартфона.
При переходе из холода в тепло дайте устройству постепенно нагреться до комнатной температуры. Не кладите его на батарею или другие источники тепла — это может привести к образованию конденсата внутри гаджета.