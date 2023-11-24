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Published Сегодня, 06:45

Modified Сегодня, 06:47

Updated Сегодня, 06:47

Специалисты рассказали, как уберечь смартфон от зимнего холода

Специалисты рассказали, как уберечь смартфон от зимнего холода

24 ноября 2023, 06:45
Фото: fusionbrain.ai
Литий-ионные батареи на морозе сложнее отдают энергию.

В Роскачестве рассказали, как уберечь смартфоны от переохлаждения. Перечень рекомендаций со ссылкой на «Газета.ру» публикуют «Новые известия»:

  • Согревайте устройство. Если вы находитесь на улице, то лучше держать телефон в кармане. Используйте термочехол или тканевый чехол, так как из-за холода экран смартфона и другие детали становятся более хрупкими и могут повредиться от удара или падения.
  • Используйте телефон или планшет по минимуму. Когда температура воздуха падает ниже 0°C, смартфон «тормозит», а батарея быстро разряжается.
  • Не оставляйте гаджет в холодном автомобиле. Это может привести к неисправности технических компонентов внутри смартфона.
  • При переходе из холода в тепло дайте устройству постепенно нагреться до комнатной температуры. Не кладите его на батарею или другие источники тепла — это может привести к образованию конденсата внутри гаджета.
#Общество#Смартфон#Роскачество
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