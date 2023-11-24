«Спорт, путешествие, знакомства». Победители Альфа Сквош слетали на выходные в Дубай

Posted Сегодня, 07:14
Published Сегодня, 07:14
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Updated Сегодня, 07:16
Александр Чеурин — пермяк, позитивный, активный бизнесмен, отец, как он сам говорит, четырех детей: мальчика, двух девочек и еще одного ребенка — собственного бизнеса. В этом году уже 15 лет как Александр занимается предпринимательской деятельностью. Давно, еще после института, он начинал свой трудовой путь в отделе продаж проката «Мотовилихинских заводов». Возникла идея уйти в свободное плавание, расширить пул поставщиков, и в 2008 году Александр впервые создал своё ООО.
На сегодняшний день его компания, ООО «Технология», занимается оптовыми поставками металлопроката от Санкт-Петербурга до Владивостока, а с 2018 года активно участвует в торгах и поставках изделий металлопроката на нужды предприятий машиностроения. Помимо продаж, компания осуществляет металлообработку и поставку черновых изделий на предприятия страны. А с недавних времен начали развивать складскую торговлю листовым черным металлопрокатом.
Жизнь предпринимателя от жизни обычного человека отличается большей нагрузкой, большими рисками. Это постоянный поиск лучших вариантов, определение стратегии и тактики, конкурентная борьба. Нужно всегда быть в тонусе. Очень похоже на спорт, правда? Александр Чеурин занимается спортом каждый день и несколько дней в неделю посвящены игре в сквош.
«Считается, что это игра для богатых, — говорит Александр. — Но это не так. Сквош набирает популярность. Насколько я знаю, у нас в Перми зал для сквоша расписан на месяцы вперед. Это игра, которая захватывает, позволяет поддерживать себя в форме и дает мощнейшую разгрузку».
Сквош — это игровой вид спорта с мячом и ракеткой в закрытом помещении. Название игры (от англ. squash) связано с использованием в ней относительно мягкого полого мяча диаметром около 40 мм. Обычно уже через пару-тройку тренировок у новичка начинает что-то получаться — этим сквош выгодно отличается от тенниса. Правила сквоша максимально простые, а тренировки энергичны, позитивны. Ну, а когда за победу в турнире полагается поездка в Дубай, играть становится еще интереснее.
Александр Чеурин не сомневался в том, что будет участвовать в турнире, когда Альфа-Банк предложил такую возможность. В октябре Альфа банк запустил проект Альфа Сквош, в котором приняли участие клиенты и партнёры малого бизнеса. Тренировки с профессиональными тренерами прошли в 10 городах страны, в лучших сквош-клубах Москвы, Санкт Петербурга, Екатеринбурга, Нижнего Новгорода, Калининграда, Красноярска, Челябинска, Самары, Кирова и Перми. Победители финальных турниров, среди них и Александр Чеурин, отправились на решающий матч в Дубай.
В поездке участников ждала насыщенная программа: шоу La Perle — одно из лучших и самых дорогих развлечений в Дубае, джипинг в пустыне, ужины в лучших ресторанах и прогулка на яхте по Дубай Марине. На заключительный матч Альфа Сквош зашёл Баста.
Победители проекта — а Александр занял первое место среди клиентов банка! — Альфа Сквош получили ракетки как у чемпиона мира Мохаммеда Эль Шорбаги. Альфа Сквош найдёт своё продолжение в 2024 году.
По словам Александра Чеурина, он уверенно рекомендует предпринимателям сотрудничество с Альфа-Банком. Его компания пользуется зарплатным проектом Альфа-Банка, и открыла в банке депозит, «так как ставки по ним одни из самых высоких среди ведущих банков страны».
Открытие и ведение расчётного счёта возможно без визита в банк, а спектр услуг подойдет как начинающим, так и уже действующим бизнесменам. Поэтому каждый пятый российский предприниматель доверяет Альфа-Банку финансовое сопровождение своего бизнеса.
«Мне нравится дружелюбный и понятный интерфейс банковских продуктов, — рассказал Александр. — Их внимательное отношение к малому и среднему бизнесу. И конечно, такие мероприятия как Альфа Сквош, которые позволяют предпринимателям выходить за рамки привычного, перезагрузиться и идти дальше, к новым горизонтам».