«Спорт, путешествие, знакомства». Победители Альфа Сквош слетали на выходные в Дубай

Александр Чеурин — пермяк, позитивный, активный бизнесмен, отец, как он сам говорит, четырех детей: мальчика, двух девочек и еще одного ребенка — собственного бизнеса. В этом году уже 15 лет как Александр занимается предпринимательской деятельностью. Давно, еще после института, он начинал свой трудовой путь в отделе продаж проката «Мотовилихинских заводов». Возникла идея уйти в свободное плавание, расширить пул поставщиков, и в 2008 году Александр впервые создал своё ООО.