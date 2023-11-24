Стали известны подробности гибели охотника во время добычи лося под Кишертью

Вчера, 23 ноября, 51-летний подозреваемый во время охоты в лесном массиве в окрестностях деревни Сухой Лог из принадлежащего ему карабина сделал три выстрела, стреляя в дикого зверя. В результате подозреваемый «причинил одно огнестрельное ранение своему знакомому, который скончался на месте происшествия», отмечают в СКР.