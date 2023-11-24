Стали известны подробности гибели охотника во время добычи лося под Кишертью

Posted Сегодня, 12:30
Published Сегодня, 12:30
Modified Сегодня, 12:32
Updated Сегодня, 12:32
Житель Кишертского муниципального округа подозревается в причинении смерти знакомому по неосторожности во время охоты. Подробности смертельной для охотника охоты на лося сообщают в СУ СКР по Пермскому краю.
Вчера, 23 ноября, 51-летний подозреваемый во время охоты в лесном массиве в окрестностях деревни Сухой Лог из принадлежащего ему карабина сделал три выстрела, стреляя в дикого зверя. В результате подозреваемый «причинил одно огнестрельное ранение своему знакомому, который скончался на месте происшествия», отмечают в СКР.
Возбуждено уголовное дело в отношении 51-летнего жителя Кишертского муниципального округа, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).
Проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего.