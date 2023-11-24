Суд наказал педофила из Пермского края, сломавшего жизнь трем девочкам

По данным следователей, в период с 2010 года по 2011 год, а также с 2016 год по 2022 год злоумышленник совершал некие действия сексуального характера — жертвами были три малолетние дочери своих сожительниц. О преступлениях стало известно благодаря рассказу одной из жертв.