Суд наказал педофила из Пермского края, сломавшего жизнь трем девочкам

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Published Сегодня, 02:39
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В Пермском крае осудили 41-летнего мужчину за тяжкие преступления в отношении детей. По данным пресс-службы СУ СКР по Пермскому краю, его признали виновным в 16 преступлениях по п. б ч. 4 ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста).
По данным следователей, в период с 2010 года по 2011 год, а также с 2016 год по 2022 год злоумышленник совершал некие действия сексуального характера — жертвами были три малолетние дочери своих сожительниц. О преступлениях стало известно благодаря рассказу одной из жертв.
Суд приговорил преступника к 19 годам колонии строгого режима, приговор уже вступил в законную силу, его нельзя обжаловать.