Суд привлек «Соликамскбумпром» к ответственности за массовую гибель рыбы

Процессуальный документ поступил на исполнение в отдел судебных приставов по Соликамску и Соликамскому району. Представителям «Соликамскбумпрома» разъяснили, что за несвоевременное исполнение решения суда их привлекут к административной и уголовной ответственности. В итоге предприятие выполнило необходимые научно-технические работы на год раньше срока, установленного судом. Исполнительное производство окончено фактическим исполнением.