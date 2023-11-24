Суд привлек «Соликамскбумпром» к ответственности за массовую гибель рыбы

Posted Сегодня, 10:51
Published Сегодня, 10:51
Modified Сегодня, 11:04
Updated Сегодня, 11:04
После судебного процесса АО «Соликамскбумпром» защитило рыб, обитающих в Камском водохранилище, от сброса сточных вод. Ранее должностные лица обнаружили 224 особи погибших щук, лещей, язей и окуней в пойменных озерах вблизи открытого коллектора предприятия. Во время дальнейших мероприятий выяснилось, что участок водосборной сети напрямую соединяется с рекой.
Помимо этого, сообщают в пресс-службе ГУФССП России по Пермскому краю, во время изучения документов АО «Соликамскбумпром» выявлены факты игнорирования экологического законодательства РФ. Компания не произвела исследование влияния выбросов на биоресурсы и окружающую среду, также отсутствовали результаты проверок, дающие представление о состоянии экосистемы рядом с источником повышенной опасности.
Должностные лица обратились в суд, который обязал предприятие произвести научно-исследовательские работы, чтобы определить необходимость и техническую возможность дампирования нижней части открытого коллектора и установки рыбозащитного устройства в месте сброса сточных вод в водохранилище.
Процессуальный документ поступил на исполнение в отдел судебных приставов по Соликамску и Соликамскому району. Представителям «Соликамскбумпрома» разъяснили, что за несвоевременное исполнение решения суда их привлекут к административной и уголовной ответственности. В итоге предприятие выполнило необходимые научно-технические работы на год раньше срока, установленного судом. Исполнительное производство окончено фактическим исполнением.