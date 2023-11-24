Тайны и подводные камни Чёрной пятницы: как не стать жертвой маркетинга

Порой тяга к совершению покупок перерастает в форму недуга — человек становится шопоголиком. О зависимости можно говорить, если есть три ее признака. Во-первых, наличие тяги к совершению покупок. Во-вторых, чувство неудовлетворения этого желания, из-за чего портится настроение, состояние здоровья, повышается раздражительность, а удовлетворение при этом дарит радость и наслаждение. И в-третьих, заявленное поведение (шопинг) влияет на другие сферы жизни: сокращается время общения с друзьями и родными, появляются трудности на работе, теряется интерес к чему-либо, кроме покупок, увеличиваются финансовые траты до появления долгов и кредитов. Обычно зависимость появляется, как способ избежать реальности: если в настоящей жизни слишком скучно, новые вещи дарят эмоции.