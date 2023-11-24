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Тайны песчаного снега и столкновения поездов. Главные новости недели в Пермском крае

Тайны песчаного снега и столкновения поездов. Главные новости недели в Пермском крае

24 ноября 2023, 11:19
Фото: unsplash / транспортная прокуратура
Рассказываем о пяти новостях этой недели, которые запомнятся пермякам.

Песчаная корка на снегу

В Перми прошла трехдневная серия снегопадов. К обильным осадкам и пробкам в городе пермяки привыкли, однако было и необычное явление — корка желтовато-песчаного цвета на снегу. Некоторые подумали, что это выбросы от заводов, но все оказалось сложнее.

Пермские синоптики пояснили, что корку на снегу заметили в Перми, Осе, Чермозе, Кунгуре, Осе и Кудымкаре. Это связано с Южно-Каспийским циклоном, которым принес с собой частички песка.

Отец и сын из Прикамья погибли на спецоперации

На СВО были убиты отец и сын из Пермского края. О гибели военных сообщили чиновники Большесосновского муниципального округа в социальных сетях. Сын Илья Басманов был ефрейтором, его отец Дмитрий Басманов — рядовым.

Оба пермяка были убиты 14 ноября. Дата прощания с военнослужащими пока не названа.

Система для поиска безбилетников в пермских автобусах

Власти Перми тестируют систему по выявлению безбилетников в автобусах. Она проходит обкатку на маршруте №50. Программа позволяет в реальном времени отслеживать количество пассажиров, не оплативших проезд.

Как это работает? Система связывает датчики на входе, валидаторы и выводит разницу на табло в автобусе, рассказал глава Перми Эдуард Соснин. При этом он не указал, способна ли программа считать тех людей, которые оплатили проезд, но выходили на остановке для того, чтобы выпустить других пассажиров.

ЧП с поездом «Адлер — Пермь»

В Ульяновской области столкнулся пассажирский поезд «Адлер — Пермь» и тепловоз. Обошлось без погибших, но пострадали 26 человек. Один из пермяков обратился к медикам уже после того, как поезд приехал в краевую столицу.

По данным Telegram-канала Baza, происшествие случилось из-за человеческого фактора и ошибки в системе. Якобы сотрудница, отвечавшая за движение поездов, не заметила ошибку в программе, не помешала столкновению. При этом она якобы была пьяна.

Ночной взрыв в Перми

Пермяки ночью 21 ноября якобы слышали громкий взрыв за домами на улице Самолетная. Звук, по словам местных жителей, доносился от территории возле железной дороги.

В пресс-службе регионального Минтербеза сообщили, что никаких сообщений о чрезвычайных происшествиях не поступало. Причем все спокойно было как на улице Самолетная, так и в других районах Перми.

#Общество#Военная операция на Украине#Пермь#Погода#Итоги
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