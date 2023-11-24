Тайны песчаного снега и столкновения поездов. Главные новости недели в Пермском крае

Posted Сегодня, 11:19
Published Сегодня, 11:19
Modified Сегодня, 11:21
Updated Сегодня, 11:21
В Перми прошла трехдневная серия снегопадов. К обильным осадкам и пробкам в городе пермяки привыкли, однако было и необычное явление — корка желтовато-песчаного цвета на снегу. Некоторые подумали, что это выбросы от заводов, но все оказалось сложнее.
Пермские синоптики пояснили, что корку на снегу заметили в Перми, Осе, Чермозе, Кунгуре, Осе и Кудымкаре. Это связано с Южно-Каспийским циклоном, которым принес с собой частички песка.
На СВО были убиты отец и сын из Пермского края. О гибели военных сообщили чиновники Большесосновского муниципального округа в социальных сетях. Сын Илья Басманов был ефрейтором, его отец Дмитрий Басманов — рядовым.
Оба пермяка были убиты 14 ноября. Дата прощания с военнослужащими пока не названа.
Власти Перми тестируют систему по выявлению безбилетников в автобусах. Она проходит обкатку на маршруте №50. Программа позволяет в реальном времени отслеживать количество пассажиров, не оплативших проезд.
Как это работает? Система связывает датчики на входе, валидаторы и выводит разницу на табло в автобусе, рассказал глава Перми Эдуард Соснин. При этом он не указал, способна ли программа считать тех людей, которые оплатили проезд, но выходили на остановке для того, чтобы выпустить других пассажиров.
В Ульяновской области столкнулся пассажирский поезд «Адлер — Пермь» и тепловоз. Обошлось без погибших, но пострадали 26 человек. Один из пермяков обратился к медикам уже после того, как поезд приехал в краевую столицу.
По данным Telegram-канала Baza, происшествие случилось из-за человеческого фактора и ошибки в системе. Якобы сотрудница, отвечавшая за движение поездов, не заметила ошибку в программе, не помешала столкновению. При этом она якобы была пьяна.
Пермяки ночью 21 ноября якобы слышали громкий взрыв за домами на улице Самолетная. Звук, по словам местных жителей, доносился от территории возле железной дороги.
В пресс-службе регионального Минтербеза сообщили, что никаких сообщений о чрезвычайных происшествиях не поступало. Причем все спокойно было как на улице Самолетная, так и в других районах Перми.