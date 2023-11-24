Тайны песчаного снега и столкновения поездов. Главные новости недели в Пермском крае

Как это работает? Система связывает датчики на входе, валидаторы и выводит разницу на табло в автобусе, рассказал глава Перми Эдуард Соснин. При этом он не указал, способна ли программа считать тех людей, которые оплатили проезд, но выходили на остановке для того, чтобы выпустить других пассажиров.