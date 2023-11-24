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В Пермском крае закончилась трехдневная серия снегопадов

Трехдневная серия снегопадов в Пермском крае закончилось. Когда ждать следующий снег?

24 ноября 2023, 02:49
Фото: properm.ru

В Пермском крае закончилась трехдневная серия снегопадов

Отдохнуть от осадков пермяки смогут только в пятницу.

Подошла к концу трехдневная серия снегопадов в Пермском крае. 23 ноября в краевой столице за день выпало около 12 мм осадков — это уровень недельной нормы. Ноябрь может выйти на первое место по количеству осадков за всю историю наблюдений, сообщают специалисты ГИС-центра ПГНИУ.

Ночью 24 ноября слабый снег продолжился на фоне похолодания до -11…-16˚. Утром он должен прекратиться. При этом расслабляться пермякам не стоит. Осадки продолжатся в субботу по югу края и в Перми из-за выхода обширного заполняющегося циклона с Европейской России. Но ожидаются умеренные снегопады — около 3-7 мм осадков.

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#Пермь#Погода
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