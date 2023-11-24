Трехдневная серия снегопадов в Пермском крае закончилось. Когда ждать следующий снег?

Ночью 24 ноября слабый снег продолжился на фоне похолодания до -11…-16˚. Утром он должен прекратиться. При этом расслабляться пермякам не стоит. Осадки продолжатся в субботу по югу края и в Перми из-за выхода обширного заполняющегося циклона с Европейской России. Но ожидаются умеренные снегопады — около 3-7 мм осадков.