Трехдневная серия снегопадов в Пермском крае закончилось. Когда ждать следующий снег?

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Подошла к концу трехдневная серия снегопадов в Пермском крае. 23 ноября в краевой столице за день выпало около 12 мм осадков — это уровень недельной нормы. Ноябрь может выйти на первое место по количеству осадков за всю историю наблюдений, сообщают специалисты ГИС-центра ПГНИУ.
Ночью 24 ноября слабый снег продолжился на фоне похолодания до -11…-16˚. Утром он должен прекратиться. При этом расслабляться пермякам не стоит. Осадки продолжатся в субботу по югу края и в Перми из-за выхода обширного заполняющегося циклона с Европейской России. Но ожидаются умеренные снегопады — около 3-7 мм осадков.