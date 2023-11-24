В Пермском крае спасли розового фламинго, упавшего на дорогу

При этом раньше в Прикамье и раньше прилетали фламинго, но были лишь единичные случаи — в 1990 году в поселке Сылва, в 1915 году — на нынешней территории Чайковского района. В Осинском краеведческом музее есть чучело фламинго, которое называют самым старым экспонатом, появившимся более ста лет назад.