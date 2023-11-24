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В Пермском крае спасли розового фламинго, упавшего на дорогу

В Пермском крае спасли розового фламинго, упавшего на дорогу

24 ноября 2023, 06:01
Фото: «Мой город — Пермь» / Ирина Петрова
Птицу уже обследователи специалисты.

В Чайковском местные жители нашли розового фламинго. Фото появилось в сообществе «Мой город — Пермь». В пермском орнитологическом обществе уточняют, что птица встречается в Африке, на юге Европы и в юго-западной Азии. Ближайшее к Перми место гнездования птиц — Каспийское море и Казахстан. Специалисты отмечают, что иногда фламинго могут заблудиться во время перелетов.

Птицу нашли на дороге — она упала на землю от истощения. Ее отвезли в ветеринарную клинику. Специалисты отмечают, что фламинго находится в хорошем состоянии, скоро он сможет вернуться в свою среду обитания.

При этом раньше в Прикамье и раньше прилетали фламинго, но были лишь единичные случаи — в 1990 году в поселке Сылва, в 1915 году — на нынешней территории Чайковского района. В Осинском краеведческом музее есть чучело фламинго, которое называют самым старым экспонатом, появившимся более ста лет назад.

Чучело в музееЧучело в музее
Чучело в музее
Фото: vk.com/osamuseum
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#Пермь#Природа#Птицы
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